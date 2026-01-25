Advertisement
ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अमेरिकी सांसदों में हड़कंप, चीन पर साधा निशाना, कहा- अरबों डॉलर चुरा रहे

US NEWS: गिलिब्रैंड ने कहा, 'यह एक ऐसा नुकसान है जो चुभता है. इससे रिटायरमेंट प्लान पटरी से उतर सकते हैं, परिवार टूट सकते हैं, और सीनियर सिटीजन को इमोशनल और पैसे का नुकसान हो सकता है.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:59 AM IST
Cyber fraud in US: अमेरिका के सांसदों ने आरोप लगाया कि चीन का स्कैम नेटवर्क अमेरिका के मेहनती लोगों का अरबों डॉलर चुरा रहा है. अमेरिकी सांसदों ने क्रिप्टोकरेंसी, मानव तस्करी और विदेशों में स्कैम कंपाउंड से जुड़े फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए दोनों पार्टियों के कानून पर जोर दिया. यूएस सांसदों ने इसे अमेरिकी परिवारों के लिए खतरा बताया. सीनेट एजिंग कमेटी के चेयरमैन रिक स्कॉट ने इस हफ्ते सांसदों की सुनवाई में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट करके किए जा रहे स्कैम दशकों से जमा की गई सेविंग्स को खत्म कर रहे हैं और देश भर में घरों को बर्बाद कर रहे हैं.

बीजिंग साइबर धोखाधड़ी का गढ़: अमेरिकी सांसद

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग ने क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने दिया है. कम्युनिस्ट चीन ग्लोबल स्कैम इंडस्ट्री का सेंटर है, जो अमेरिकी सेविंग्स को खत्म करता है और परिवारों को अस्थिर करता है. स्कॉट ने कहा, 'एफबीआई के डाटा के मुताबिक, 2024 में बुजुर्ग अमेरिकियों ने फ्रॉड में 4.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा रकम गंवा दी. कई स्कैम के शिकार हुए लोग रिटायर हो चुके हैं. इस माफिया नेटवर्क ने हमारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी.'

स्कॉट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट एज ऑफ फ्रॉड दिखाती है. ये बहुत ज्यादा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. ये कई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है. धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क चीनी प्लेटफॉर्म और पेमेंट गेटले चैनल पर निर्भर हैं, सारे आर्थिक अपराधी अब म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे हिस्सों में स्कैम कंपाउंड चलाते हैं. कई जगहों पर तस्करी करके लाए गए वर्कर काम करते हैं, जिन्हें अमेरिकियों को टारगेट करके स्कैम करने के लिए मजबूर किया जाता है. इसके अलावा, रैंकिंग मेंबर कर्स्टन गिलिब्रैंड ने कहा कि स्कैम सेंटर, नई तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल की वजह से यह धोखाधड़ी और भी बढ़ गई है.

गिलिब्रैंड ने कहा कि पीड़ित अक्सर शर्म की वजह से स्कैम की रिपोर्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं. कुछ समुदाय को भाषा या डर से जुड़ी और रुकावटों का सामना करना पड़ता है. चीनी अमेरिकियों समेत एशियाई इमिग्रेंट्स को उनकी भाषा, संस्कृति और चीन के साथ पारिवारिक संबंध की वजह से पसंदीदा टारगेट बनाया जा सकता है. अमेरिकी सांसद गार्ड एक्ट पर भी जोर दे रहे हैं, जो बुजुर्ग अमेरिकियों को टारगेट करने वाले अपराधियों के खिलाफ सजा को और सख्त करेगा और कानून प्रवर्तन के लिए मौजूद टूल्स को बढ़ाएगा.

गवाहों ने सीनेटरों को बताया कि चीन से जुड़े नेटवर्क ग्लोबल स्कैम ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं. फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के नाथन पिकारसिक ने कहा कि बुजुर्गों को टारगेट करने वाले स्कैम एक बड़ी रणनीतिक चुनौती का हिस्सा हैं.

पिकारसिक ने कहा, 'सोशल कोहेशन एक अहम लड़ाई का मैदान है.' उन्होंने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी करने वाले इन अपराधी नेटवर्क को चीनी सरकार का समर्थन मिला हुआ है और कभी-कभी वे उन्हें बढ़ावा भी देते हैं. उन्हें एडवांस्ड तकनीकों और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से फायदा होता है, जिससे चोरी हुए पैसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है.

एएआरपी फ्रॉड एक्सपर्ट कैथी स्टोक्स ने इसे एक राष्ट्रीय संकट बताया. उन्होंने कहा कि फेडरल ट्रेड कमीशन ने शुरू में 2024 में 12.8 बिलियन डॉलर की चोरी की रिपोर्ट दी थी, लेकिन बाद में अनुमान को बदलकर 196 बिलियन डॉलर कर दिया. इसमें सीनियर सिटिजन से 81 बिलियन डॉलर शामिल हैं.

कैथी स्टोक्स ने उन पीड़ितों के बारे में बताया जो अपनी सेविंग्स खो देते हैं और फिर चोरी हुए पैसे पर बड़े टैक्स बिल का सामना करते हैं. स्टोक्स ने कहा, 'फेडरल सरकार उन्हें फिर से शिकार बना रही है.' उन्होंने स्कैम पीड़ितों के लिए टैक्स में राहत की अपील की. ​​गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि फेडरल रिस्पॉन्स में सहयोग की कमी है. सेटो बागडोयान ने कहा कि सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और स्कैम की कोई कॉमन डेफिनिशन नहीं है, जिससे एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी सीमित हो जाती है.

बुजुर्गों को टारगेट करने वाले स्कैम डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ-साथ फैल गए हैं, जिसमें अपराधी पीड़ितों पर जल्दी फैसले लेने के लिए दबाव डालने के लिए अर्जेंसी, नकली पहचान और इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

us

