ईरान के सामने पस्त हुआ अमेरिका का 'शिकारी'? 45 MQ-9 Reaper ड्रोन गंवाने की रिपोर्ट से मचा हड़कंप

ईरान के साथ हालिया युद्ध में अमेरिका को अपने बेहद अहम निगरानी और हमलावर ड्रोन बेड़े को लेकर बड़ा झटका लगा है. द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष के दौरान अमेरिका के कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट या नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गए. अखबार ने यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है, जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध में खोए गए 45 ड्रोन अमेरिकी सेना के कुल MQ-9 रीपर बेड़े का लगभग 25 फीसदी हैं. इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन के नुकसान ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. इन अत्याधुनिक ड्रोन की कीमत और उनसे जुड़ी सैन्य तकनीक को देखते हुए इस नुकसान का आर्थिक बोझ भी काफी बड़ा माना जा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 MQ-9 रीपर ड्रोन थे. इनमें 165 ड्रोन वायुसेना के पास और 20 ड्रोन मरीन कॉर्प्स के बेड़े में शामिल थे.
अमेरिकी वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने मई में सीनेट के सामने स्थिति की जानकारी दी थी. उन्होंने सांसदों को बताया था कि अमेरिकी सेना के पास बचे रीपर ड्रोन की संख्या घटकर करीब 135 रह गई है. टैबर ने इस नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा था कि वायुसेना अपने ड्रोन बेड़े को जल्द से जल्द दोबारा मजबूत करने के विकल्प तलाश रही है. इससे साफ है कि अमेरिका के लिए रीपर ड्रोन का नुकसान केवल आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि युद्ध के दौरान निगरानी और सटीक हमलों की उसकी क्षमता पर भी इसका असर पड़ा है.
MQ-9 रीपर को अमेरिका ने वर्ष 2007 में अपनी सैन्य सेवा में शामिल किया था. इसके बाद यह ड्रोन अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. खासकर पश्चिम एशिया में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के दौरान रीपर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ. अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में भी इन ड्रोन ने अमेरिकी सेना के लिए निगरानी के साथ-साथ लक्षित हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसकी खासियत यह है कि यह लंबे समय तक हवा में रहकर किसी इलाके की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर लक्ष्य पर हमला भी कर सकता है.
अमेरिका के लिए जिस MQ-9 रीपर का नुकसान इस समय बड़ी चिंता बना हुआ है, वही ड्रोन भारत की सैन्य क्षमता का भी हिस्सा बनने जा रहा है. भारत ने 2024 में अमेरिका के साथ 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था. इनमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन शामिल हैं और इनकी आपूर्ति वर्ष 2029 से शुरू होने की उम्मीद है. भारत इन ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री और जमीनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए करना चाहता है.
रीपर ड्रोन लंबे समय से अमेरिकी सैन्य अभियानों की पहचान रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में इनके नुकसान ने एक अहम सवाल भी खड़ा कर दिया है. आधुनिक युद्ध में ऐसे ड्रोन कितने सुरक्षित हैं और मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के सामने उनकी उपयोगिता कितनी बनी रहती है, इस पर अब सैन्य विशेषज्ञों की नजर है. अमेरिका के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है. एक तरफ उसे युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करनी है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना है कि भविष्य के अभियानों में उसके महंगे निगरानी और हमलावर ड्रोन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहें.