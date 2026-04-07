पायलट के रेस्क्यू मिशन में US की बड़ी चूक, ईरान के हाथ लग गया अमेरिका का सीक्रेट हथियार; अब करेगा रिवर्स इंजीनियरिंग

Iran recovered US GBU Bomb: अपने लापता पायलट के रेस्क्यू के दौरान यूएस ने अपने दो प्लेन समेत कई हेलीकॉप्टर्स को खुद उड़ा दिया था. इसकी वजह ये थे कि वे दुश्मन की फायरिंग से क्षतिग्रस्त हो गए थे और यूएस को डर था कि अगर वे मशीन सही-सलामत मिल गईं तो ईरान उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद के ऐसे हथियार बना सकता है. लेकिन इतने एहतियात के बावजूद उससे एक गलती हो गई. उसका एक बड़ा हथियार बिना फटे ही ईरानी सेना के हाथ लग गया है.

ईरानी सेना की कट्टरपंथी विंग IRGC ने ऐलान किया कि लोरेस्तान प्रांत में उसकी बम निरोधक टीम ने अमेरिका में बना एक GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम (SDB) सफलतापूर्वक बरामद किया, जिसे अब निष्क्रिय कर दिया है. यह एक ऐसा हथियार था, जिसे वॉशिंगटन पहले तकनीकी रूप से दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखना चाहता था.

ईरानी रिपोर्टों के मुताबिक, लोरेस्तान में एक GBU-39/B बम बिना फटे हुए मिला, जिसे IRGC ने अपने कब्ज़े में ले लिया. यह अमेरिका का एक सटीक निशाना लगाने वाला छोटा बम है, जो जमीन पर पड़ा हुआ था. यह एक बेहद आधुनिक गाइडेंस सिस्टम है, जो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है.

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सटीक निशाना लगाने के लिए बने हैं बम

मीडिया के अनुसार, ये बम सटीक निशाना लगाने के लिए बनाए जाते हैं, न कि बरामद किए जाने के लिए. हालांकि, जब ये अपना काम नहीं कर पाते, तो ये पूरी तरह से कुछ और ही बन जाते हैं. ईरानी वैज्ञानिक अब इस बम की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में जुट गए हैं.

उनके पास अब पश्चिमी देशों की ओर से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सटीक हथियारों में से एक के पुर्जे, उसका डिज़ाइन और सिस्टम हाथ लग गया है. वे इसके जरिए अब इस बम की पूरी इंजीनियरिंग को जान सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह यूएस के लिए बड़ा झटका होगा.

अमेरिकी सेना में बढ़ गई है चिंता

ईरान के हाथ यह बम लगने से अमेरिका में चिंताएं जताई जा रही हैं. असल में GBU-39 SDB को अमेरिकी वायुसेना का एक अत्याधुनिक हथियार माना जाता है. इसमें GPS-आधारित सटीक मार्गदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-मेजर्स से बचाव की क्षमता होती है. अगर ईरानी वैज्ञानिक इस बम की ढंग से रिवर्स इंजीनियरिंग में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वे भविष्य में होने वाले हमलों का ज्यादा प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं.

समान क्षमता वाले हथियार बना सकता है यूएस

डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ईरानी इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी मिसाइल और ड्रोन प्रौद्योगिकी को उन्नत कर सकेंगे. साथ ही, वे समान क्षमताओं वाले स्वदेशी हथियार भी विकसित कर सकते हैं. इससे क्षेत्र में सामरिक संतुलन प्रभावित होगा, जिससे इजरायल और खाड़ी मुल्कों पर खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा.