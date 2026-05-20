कई बार किस्मत जब मुस्कुराती है तो छप्परफाड़ दौलत मिलती है. ऐसा ही एक मामला अमेरिका के न्यूजर्सी में देखने को मिला. एक शख्स ने पिछले साल मई में एक गैस स्टेशन से पिक-6 नामक लॉटरी का टिकट खरीदा. अपनी पैंट की जेब में डाला और भूल गया.
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कई बार किस्मत जब मुस्कुराती है तो छप्परफाड़ दौलत मिलती है. ऐसा ही एक मामला अमेरिका के न्यूजर्सी में देखने को मिला. एक शख्स ने पिछले साल मई में एक गैस स्टेशन से पिक-6 नामक लॉटरी का टिकट खरीदा. अपनी पैंट की जेब में डाला और भूल गया. इस साल अप्रैल में लॉटरी के अधिकारियों ने ऐलान किया कि $5.9 मिलियन (लगभग 57.11 करोड़ रुपये) का लॉटरी टिकट जिसने जीता है, उसने अभी तक दावा नहीं किया है. लिहाजा इस मई में एक साल पूरा होते ही वो टिकट एक्सपायर मान लिया जाएगा और विजेता राशि नहीं दी जाएगी.
इस सूचना के बाद शख्स को ध्यान में आया कि उसने भी एक लॉटरी टिकट खरीदा है. उसने उस गैस स्टेशन पर संपर्क किया जहां वो अक्सर जाता था. पता चला कि इस गैस स्टेशन से किसी के खरीदे हुए टिकट का जैकपॉट निकला है. उसको ये भी पता चला कि इस स्टेशन से बहुत कम लोगों ने टिकट खरीदे थे. ये सब जानकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई लेकिन उसको अब ये ध्यान नहीं था कि वो टिकट उसने कहां रखा है.
उसने तत्काल अपने घर की तलाशी शुरू की. दराजें, अलमारियां और सामान रखने की जगह को खंगाला. आखिर में अपनी अलमारी में रखे पुराने कपड़ों को देखा. तभी उसे एक पुरानी पैंट की जेब में छिपा हुआ, एक मुड़ा-तुड़ा सा लॉटरी टिकट मिला.
टिकट के नंबरों का मिलान करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में $5.9 मिलियन (लगभग 57.11 करोड़ रुपये) का जीतने वाला टिकट है. वह तुरंत लॉटरी के हेड ऑफिस पहुंचा और समय सीमा खत्म होने से महज आठ दिन पहले अपनी जैकपॉट राशि पाने में सफल रहा.
इस सुखद संयोग के बाद लॉटरी कंपनी के अधिकारियों ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि वो अपने खरीदे पुराने टिकटों की नियमित रूप से जांच करते रहें. उन्होंने कहा कि कई बार विजेता अपने टिकट को सुरक्षित नहीं रख पाते. ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने टिकट कहां रखे थे. इस कारण कई बड़े इनाम बिना क्लेम किए ही रह जाते हैं.