Video: वाह क्या जज्बा है! फेफड़े-पीठ में घोंपता रहा चाकू, फिर भी आसमान में प्लेन हाईजैकर्स को मार डाला, 'हीरो' बना ये यात्री

Plane hijacks in Belize: बेलीज में एक अमेरिकी नागरिक ने छोटे यात्री विमान को हाइजैक कर लिया और चाकू से पायलट और दो यात्रियों पर हमला कर दिया. इस खौफनाक घटना में एक घायल यात्री ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि जिसके बाद वह अब 'हीरो' बन गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को एक अमेरिकी नागरिक ने बेलीज में एक घरेलू उड़ान का अपहरण कर लिया, जिसमें उसने बीच हवा में दो यात्रियों और पायलट पर चाकू से हमला कर दिया. पीड़ितों में से एक, जो गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उड़ान के बीच में हमलावर को गोली मार दी. बेलीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है.

