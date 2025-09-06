मैंने उसे मार डाला! शख्स ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, शव के पास लेटकर किया एक्स गर्लफ्रेंड को Video Call

Trending Photos
USA Crime: अमेरिका के एरिजोना में एक 30 वर्षीय शख्स टैटन डॉर्फमैन ने 28 जुलाई, 2024 को अपनी प्रेमिका हन्ना रोजर्स और उसके पालतू कुत्ते की हत्या कर दी थी. सनकी शख्स ने दोनों शवों के बगल में लेटकर अपनी पूर्व प्रेमिका को फेसटाइम पर कॉल करके हत्या की जानकारी भी दी. अब कोर्ट ने शख्स को दोनों की हत्या करने का दोषी पाया है.
जानें क्या है पूरा मामला
अधिकारियों ने बताया कि टैटन डॉर्फमैन ने रोजर्स के सिर में गोली मार दी थी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी. उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को वीडियो कॉल करने से पहले उसके कुत्ते को भी गोली मारकर मार डाला था. फेसटाइम कॉल के दौरान, डॉर्फमैन ने कथित तौर पर खुद को रोजर्स के शरीर के बगल में लेटा हुआ दिखाया, उसके सिर के चारों ओर खून दिखाई दे रहा था, और उसने चिल्लाते हुए कबूल किया कि मैंने उसे मार डाला! मैंने यह किया! पूर्व प्रेमिका ने तुरंत कॉल का स्क्रीनशॉट ले लिया और पुलिस को सूचित किया.
पुलिस विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. जब उन्होंने डॉर्फमैन से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसने खुद को कई घंटों तक घर के अंदर बंद रखा. पुलिस के अनुसार, इस दौरान उसने रोजर्स की हत्या करना स्वीकार किया और अपनी जान लेने की धमकी भी दी. काफी देर के बाद डॉर्फमैन ने आत्मसमर्पण कर दिया. लॉ एंड क्राइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉर्फमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या और पशु क्रूरता का आरोप लगाया गया है. उसको आने वाली 20 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.