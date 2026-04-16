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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज में नाकाबंदी के बीच अरब सागर में जंग की प्रैक्टिस कर रहे US मरीन्स, क्या ईरान पर जमीनी हमले की हो रही तैयारी?

होर्मुज में नाकाबंदी के बीच अरब सागर में जंग की प्रैक्टिस कर रहे US मरीन्स, क्या ईरान पर जमीनी हमले की हो रही तैयारी?

US Military Preparations Against Iran: होर्मुज में नाकाबंदी के बीच यूएस मरीन्स अरब सागर में वॉर ड्रिल तेज हो गई है. इससे आशंकाएं बढ़ रही हैं कि क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी हो रही है?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:07 AM IST
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होर्मुज में नाकाबंदी के बीच अरब सागर में जंग की प्रैक्टिस कर रहे US मरीन्स, क्या ईरान पर जमीनी हमले की हो रही तैयारी?

US Marines War Drill Against Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में इन दिनों क्या चल रहा है. यह पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है. वे एक और तो जंग का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए ईरान से बातचीत की बात कह रहे हैं. वहीं होर्मुज स्ट्रेट के पास उन्होंने अपने खतरनाक युद्धपोतों को जमावड़ा लगाकर नाकाबंदी कर रखी है. अब जो नई तस्वीर सामने आई है, उसने यूएस के इरादों पर और अनिश्चितता बढ़ा दी है. पता चला है कि यूएस मरीन्स नजदीकी लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस प्रैक्टिस को ईरान पर जमीनी हमले की कवायद भी माना जा रहा है. 

रात के अंधेरे में करीबी लड़ाई की प्रैक्टिस

रिपोर्ट के मुताबिक, अरब सागर में तैनात यू.एस. मरीन्स रात के अंधेरे में करीबी लड़ाई (जीरो-डिस्टेंस बैटल) की ट्रेनिंग ले रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी. बताया कि होर्मुज की नाकाबंदी के लिए आए यूएस मरीन्स सागर में यह वॉर ड्रिल कर रहे हैं. वे USS ट्रिपोली पर सवार होकर क्लोज-क्वार्टर कॉम्बैट टैक्टिक्स (जीरो डिस्टेंस बैटल) का प्रशिक्षण ले रहे हैं. यह प्रशिक्षण होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी सेना की नाकेबंदी के बीच हो रही है. 

CENTCOM ने कहा कि इन अभ्यासों के दौरान जहाज पर सवार मरीन्स अपनी क्षमताओं को निखार रहे हैं. जिससे वे समंदर में नाकाबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने और दुश्मनों पर जीत हासिल करने जैसी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें. जिस जहाज पर अमेरिकी सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वह अमेरिकी नेवी की ओर से की जा रही नाकेबंदी में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. 

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15 युद्धपोतों के साथ हो रही नौसैनिक नाकाबंदी

CENTCOM ने कहा कि इस नाकेबंदी को सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू किया जा रहा है. ईरान पर लगाई गई यह नौसैनिक नाकेबंदी सोमवार से आधिकारिक रूप से लागू हो गई है. इस नाकेबंदी को कामयाबी के साथ लागू करने के लिए 15 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं. साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के आने-जाने पर सैन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.

इस ट्रेनिंग के बीच अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम स्टॉक को अपने यहां रखने के रूसी सी प्रस्ताव को ठुकरा दिया. रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट संघर्ष को सुलझाने के लिए रूस की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. प्रस्ताव यह था कि रूस ईरान के सभी संवर्धित यूरेनियम को अपने देश में ले ले.

अमेरिका के इनकार पर रूस ने जताई निराशा

रूस ने यह प्रस्ताव पहली बार पिछले जून में दिया था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने इस प्रस्ताव को इस सप्ताह फिर से दोहराया. रूसी राज्य समाचार एजेंसी RIA ने कहा कि रूस ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने यहां स्वीकार करने के लिए तैयार था. क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा,'यह एक अच्छा फैसला होता. लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिकी पक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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