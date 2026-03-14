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Hindi Newsदुनियाक्या होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किए 2500 मरीन और USS त्रिपोली

क्या होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किए 2500 मरीन और USS त्रिपोली

US-Iran War: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में करीब 2500 मरीन सैनिक और युद्धपोत USS Tripoli को भेजने का फैसला किया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह कदम क्षेत्र में सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:10 AM IST
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USS Tripoli In Iran: ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने का फैसला किया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष को देखते हुए लगभग 2500 मरीन सैनिकों और एक युद्धपोत को मध्य पूर्व की ओर रवाना किया गया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव तेज हो गया है. क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.

2500 मरीन और युद्धपोत को मिला तैनाती का आदेश

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका मरीन कोरपोरेशन की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और हमलावर जहाज यूएसएस त्रिपोली (USS Tripoli) को मध्य पूर्व की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि लगभग 2500 मरीन सैनिक और कम से कम एक हमला करने वाला जहाज इस मिशन के तहत क्षेत्र की ओर जा रहा है. 

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संकट के समय त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार इकाइयां

मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स को संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया जाता है. ये इकाइयां हमलों, दूतावासों की सुरक्षा, नागरिकों को सुरक्षित निकालने और मानवीय सहायता अभियानों में विशेषज्ञ मानी जाती हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तैनाती का मतलब यह नहीं है कि तुरंत कोई जमीनी अभियान शुरू किया जाएगा, लेकिन इससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य क्षमता काफी बढ़ जाएगी.

जापान से रवाना हुए जहाज

31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और उससे जुड़े जहाज जापान में तैनात हैं और हाल के दिनों में प्रशांत महासागर में सक्रिय रहे हैं. सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के निकटवर्ती जलक्षेत्र तक पहुंचने में एक हफ्ते से अधिक समय लग सकता है. इस बीच, अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ही क्षेत्र में तैनात हैं. अरब सागर में मौजूद बेड़े में विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं. यदि यूएसएस त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है, तो यह क्षेत्र में मौजूद सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोतों में से एक होगा.

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होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव

मध्य पूर्व में तनाव का एक बड़ा कारण होर्मुज स्ट्रेट भी है, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है. इस संकरे समुद्री रास्ते से होकर वैश्विक स्तर पर व्यापार किए जाने वाले तेल का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने की कोशिश की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है.

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ये भी पढ़ें: ईरानी अर्थव्यवस्था की नस पर अमेरिकी बमों की बारिश! जहां से 90% तेल निकलता है US ने उसी को किया तबाह

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने 15000 से अधिक दुश्मन ठिकानों पर हमले किए हैं. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में दबाव बनाए रखेगी और अपने अभियानों को जारी रखेगी. संघर्ष के कारण मध्य पूर्व के कई हिस्सों में मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार लेबनान में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच झड़पों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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