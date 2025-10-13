अमेरिका: साउथ कैरोलिना के रेस्टोरेंट में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 20 घायल

Shootings in South Carolina: अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्टेट के एक रेस्टोरेंट में मास शूटिंग की वारदात सामने आई है, जिससे आसपास के इलाके के लोग डर के साये में आ गए.
Mass Shootings in US: अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर का भयावह रूप देखने को मिला. साउथ कैरोलिना (South Carolina) के सेंट हेलेना आइलैंड (St. Helena Island) के एक रेस्टोरेंट शनिवार तड़के हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए. इसकी जानकारी ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय (Beaufort County Sheriff’s Office) ने दी.
कब और कैसे हुई वारदात?
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये घटना 12 अक्टूबर, 2025 को तड़के 1 बजे से ठीक पहले हुई, जब कम्यूनिकेशन सेंटर को गोलीबारी की कई सूचनाएं मिलीं. घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने देखा कि सैकड़ों लोगों की भीड़ अराजक थी, और कई लोग गोली लगने से घायल थे. कुछ पीड़ित और चश्मदीद सुरक्षा के लिए पास की इमारतों में भाग गए. इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ने कई लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया, जबकि अन्य लोग इलाज के लिए खुद ही मेडिकल फैसिलिटीज में पहुंच गए.
Sheriff’s Office Investigating shooting that injured multiple people on St. Helena https://t.co/eB1X2eTNER
— Beaufort County Sheriff's Office, SC (@bcsopio) October 12, 2025
(इनपुट-एएनआई)