अमेरिका का नया पैंतरा, आपको ये सारी बीमरियां हैं, तो वीजा मिलना होगा मुश्किल

US Visa: ट्रंप प्रशासन ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके तहत डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, कैंसर या मेंटल इलनेस जैसी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन से परेशान विदेशी नागरिकों को अमेरिकी वीजा और ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है. विदेश विभाग द्वारा दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेजे गए इस निर्देश में "पब्लिक चार्ज" नियम के इंटरप्रेटेशन को एक्सपैंड किया गया है, जो उन लोगों को सरकारी सहायता पर आर्थिक रूप से निर्भर होने से रोकता है.

बीमारों को किया जाएगा चिह्नित

नई नीति के तहत, वीजा अधिकारियों को उन आवेदकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है जिनके मेडिकल कंडीशन के कारण "लाखों डॉलर की देखभाल" की जरूरत हो सकती है. मेंशंड कंडीशन में हार्ट और रिस्पिरेटरी डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल इलनेस और मोटापा शामिल हैं, जो अस्थमा, स्लीप एपनिया और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कॉम्पलिकेशंस से जुड़ा है.

हर तरह के वीजा पर नियम लागू

हालांकि ये नीति तकनीकी रूप से सभी तरह के वीजा पर लागू होती है, जिसमें पर्यटक (B-1/B-2) और स्टूडेंट (F1) वीजा शामिल हैं. ये खास तौर से परमानेंट रेसिडेंसी चाहने वाले अप्रवासियों पर असर डालने की उम्मीद है. नियम इस बात पर जोर देता है कि आवेदकों को ये साबित करना होगा कि उनके पास पब्लिक फंड पर डिपेंड हुए बिना, जिंदगी भर के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं.

अब तक क्या होता था?

परंपरागत रूप से, वीजा प्रॉसेस में हेल्थ स्क्रीनिंग तपेदिक (TB) जैसी संक्रामक बीमारियों पर फोकस्ड रही है. हालांकि, इस कदम से इसका दायरा नाटकीय रूप से व्यापक हो गया है और इसमें गैर-संचारी नॉन कम्यूनिकेबल क्रोनिक इलनेस भी शामिल हो गए हैं.

घट सकती वीजा पाने वालों की तादाद

इमिग्रेशन समर्थकों ने इस नीति की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि ये वाणिज्य दूतावास अधिकारियों, जिनके पास आमतौर पर मेडिकल एक्सपर्टीज की कमी होती है, उनको सब्जेक्टिव हेल्थ जजमेंट लेने का हद से ज्यादा विवेकाधिकार देती है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस बदलाव से बुजुर्ग लोगों और कॉमन क्रोनिक कंडीशन से परेशान लोगों के बीच लीगल इमिग्रेशन में काफी कमी आएगी, जिससे प्रभावी रूप से सबसे दौलतमंद और सेहतमंद एप्लिकेंट्स को फायदा होगा.