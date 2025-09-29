Advertisement
62 फीसदी आबादी ईसाई, फिर भी इस देश में सुरक्षित नहीं है चर्च; हर दिन होते हैं हमले

विशेषज्ञों के मुताबिक ईसाई बहुल आबादी वाले अमेरिका में भी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:30 PM IST
Church Attack: रविवार (28 सितंबर) को अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च पर भयानक हमला हुआ. ग्रैंड ब्लैंक स्थित चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स चैपल में हुई गोलीबारी और आगजनी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है. यह हमला अमेरिका में चर्चों पर बढ़ते हमलों की चिंता को और बढ़ा रहा है. फैमिली रिसर्च काउंसिल (FRC) ने 11 अगस्त को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2024 में अमेरिका में चर्चों पर कुल 415 हमले दर्ज किए गए. इन हमलों में तोड़फोड़, आगजनी, बम धमकी और गोलीबारी जैसी घटनाएं शामिल हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक ईसाई बहुल आबादी वाले अमेरिका में भी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है.Pew Research Center की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका एक ईसाई बहुल देश है. देश की आबादी में लगभग 62% लोग ईसाई हैं. इसके अलावा, 2% यहूदी, 1% मुसलमान, 1% बौद्ध और 1% हिंदू हैं. वहीं, लगभग 29% अमेरिकी धार्मिक रूप से असंबद्ध (Religiously Unaffiliated) हैं. 

FRC 2018 से अमेरिका में चर्चों के हमले को ट्रैक कर रही है
दूसरी तरफ, फैमिली रिसर्च काउंसिल (FRC) 2018 से अमेरिका में सभी संप्रदायों के चर्चों पर हमलों को ट्रैक कर रही है. FRC की 'चर्चों के खिलाफ दुश्मनी' रिपोर्ट सीरीज के अनुसार, अब तक दर्ज किए गए हमलों की संख्या 1,384 तक पहुंच गई है. इन हमलों में तोड़फोड़, आगजनी, बम धमकी और गोलीबारी जैसी घटनाएं शामिल हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका में धार्मिक बहुलता के बावजूद चर्चों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है.

अमेरिका के चर्च में लगातार बढ़ रहे हैं हमले
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल अमेरिका में चर्चों पर दर्ज किए गए हमलों में तोड़फोड़ (वैंडलिज्म) सबसे ज्यादा थे, जिनकी संख्या 284 रही. इसके अलावा, 55 आगजनी, 14 बम धमकी, और 28 बंदूक से जुड़े मामले दर्ज किए गए, जो 2023 की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा हैं. इसके अलावा, 47 घटनाओं को अन्य श्रेणियों में रखा गया. राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया 2024 में 40 घटनाओं के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद पेंसिल्वेनिया में 29, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में 25-25, टेक्सास में 23, और टेनेसी और ओहायो में 19-19 मामले दर्ज किए गए. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका में चर्चों पर हमले न केवल बढ़ रहे हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के हिंसक और अपराध संबंधी घटनाओं का भी हिस्सा बन चुके हैं. सुरक्षा बढ़ाने और सामुदायिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है.

