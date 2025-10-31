Advertisement
trendingNow12983279
Hindi Newsदुनिया

US Michigan Attack: US में बड़ा आतंकी हमला हो गया नाकाम, हैलोवीन में मिशिगन को दहलाने की थी साजिश, कई आरोपी गिरफ्तार

US Terror Attack: प्रशासन ने इन आरोपियों की पहचान और संभावित हमले की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं दी है. पटेल ने फेडरल और लोकल टीमों के लिए तुरंत एक्शन की तारीफ की और कहा कि उनकी निगरानी की वजह से ही एक बड़ा हमला नाकाम हो गया.  

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Michigan Attack: US में बड़ा आतंकी हमला हो गया नाकाम, हैलोवीन में मिशिगन को दहलाने की थी साजिश, कई आरोपी गिरफ्तार

Halloween Terror Attack : अमेरिका एक बार फिर दहलने से बच गया. मिशिगन में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने एक संभावित आतंकी हमले को नाकाम कर दिया, जो कथित तौर पर वीकेंड के दौरान हैलोवीन के दौरान होना था. एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने शुक्रवार को कहा कि एक ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. 

काश पटेल ने की तारीफ

हालांकि प्रशासन ने इन आरोपियों की पहचान और संभावित हमले की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं दी है. पटेल ने फेडरल और लोकल टीमों के लिए तुरंत एक्शन की तारीफ की और कहा कि उनकी निगरानी की वजह से ही एक बड़ा हमला नाकाम हो गया. पटेल ने एक पोस्ट में लिथा, "आज सुबह एफबीआई ने एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया और मिशिगन में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हैलोवीन वीकेंड में एक हिंसक हमले की साजिश रच रहे थे. आगे और जानकारी दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

'आम जनता को कोई खतरा नहीं'

एफबीआई और लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के उन सभी जवानों और महिलाओं का धन्यवाद जिन्होंने चौबीसों घंटे पहरा दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए आतंकी हमले को नाकाम कर दिया.' एफबीआई के डेट्रॉइट रीजनल ऑफिस ने कहा कि एजेंट शुक्रवार सुबह डियरबॉर्न और इंकस्टर शहरों में थे, लेकिन उन्होंने पटेल के बयान से उनकी मौजूदगी का सीधा संबंध नहीं जोड़ा. मिशिगन स्थित एफबीआई के सदस्य आज सुबह डियरबॉर्न और इंकस्टर शहरों में कानून प्रवर्तन गतिविधियां कर रहे थे. हॉल ने कहा, 'आम जनता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है.'

डियरबॉर्न पुलिस डिपार्टमेंट ने भी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, 'डियरबॉर्न पुलिस विभाग को बताया है कि एफबीआई ने आज सुबह डियरबॉर्न शहर में कार्रवाई की है. हम अपने निवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस समय आम जनता को कोई खतरा नहीं है.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

US Terror Attack

Trending news

'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?