US Michigan Attack: US में बड़ा आतंकी हमला हो गया नाकाम, हैलोवीन में मिशिगन को दहलाने की थी साजिश, कई आरोपी गिरफ्तार

Halloween Terror Attack : अमेरिका एक बार फिर दहलने से बच गया. मिशिगन में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने एक संभावित आतंकी हमले को नाकाम कर दिया, जो कथित तौर पर वीकेंड के दौरान हैलोवीन के दौरान होना था. एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने शुक्रवार को कहा कि एक ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

काश पटेल ने की तारीफ

हालांकि प्रशासन ने इन आरोपियों की पहचान और संभावित हमले की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं दी है. पटेल ने फेडरल और लोकल टीमों के लिए तुरंत एक्शन की तारीफ की और कहा कि उनकी निगरानी की वजह से ही एक बड़ा हमला नाकाम हो गया. पटेल ने एक पोस्ट में लिथा, "आज सुबह एफबीआई ने एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया और मिशिगन में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हैलोवीन वीकेंड में एक हिंसक हमले की साजिश रच रहे थे. आगे और जानकारी दी जाएगी.

This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025

'आम जनता को कोई खतरा नहीं'

एफबीआई और लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के उन सभी जवानों और महिलाओं का धन्यवाद जिन्होंने चौबीसों घंटे पहरा दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए आतंकी हमले को नाकाम कर दिया.' एफबीआई के डेट्रॉइट रीजनल ऑफिस ने कहा कि एजेंट शुक्रवार सुबह डियरबॉर्न और इंकस्टर शहरों में थे, लेकिन उन्होंने पटेल के बयान से उनकी मौजूदगी का सीधा संबंध नहीं जोड़ा. मिशिगन स्थित एफबीआई के सदस्य आज सुबह डियरबॉर्न और इंकस्टर शहरों में कानून प्रवर्तन गतिविधियां कर रहे थे. हॉल ने कहा, 'आम जनता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है.'

BREAKING: In an incredible success, Kash Patel and Dan Bongino's FBI just THWARTED a potential terrorist attack in Michigan, arresting several people "Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7 and crushing our mission to defend the… pic.twitter.com/i9Mm6maX1r — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 31, 2025

डियरबॉर्न पुलिस डिपार्टमेंट ने भी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, 'डियरबॉर्न पुलिस विभाग को बताया है कि एफबीआई ने आज सुबह डियरबॉर्न शहर में कार्रवाई की है. हम अपने निवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस समय आम जनता को कोई खतरा नहीं है.'