/ट्रंप लगाएंगे सिक्सर या डेमोक्रेट्स करेंगे क्लीन बोल्ड? मिड टर्म इलेक्शन की कौन जीतेगा जंग

US Mid Term Election: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे दौर से गुजर रहे हैं. ना तो उनकी ईरान के साथ शांति समझौते में दाल गल रही है और ना ही अपने घर में. उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत बुरी स्थिति में है और नवंबर में 'ऑफ-ईयर' या मिड-टर्म इलेक्शन होंगे, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं.
इप्सॉस-एएपीआई सर्वे के मुताबिक, इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त मिलने की संभावना करीब 65 फीसदी है. इन चुनावों में ऊपरी सदन (US सीनेट) की एक-तिहाई सीटें, निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की सभी सीटें और 39 राज्यों में गवर्नर पद के लिए चुनाव होंगे. इनमें से 18 मौजूदा गवर्नर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, जबकि 21 मौजूदा गवर्नर या तो कार्यकाल की सीमा के कारण या फिर दोबारा चुनाव न लड़ने के फैसले की वजह से मैदान में नहीं होंगे. आम चुनाव 3 नवंबर, 2026 को होने हैं.
ट्रंप प्रशासन ऐसे समय में चुनाव में उतर रहा है जब देश में राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है. पिछले हफ्ते 'द वॉशिंगटन पोस्ट' के अनुसार, उनकी अप्रूवल रेटिंग 37% है. यह अप्रैल में भी इतनी ही थी और 2021 में पद छोड़ने के समय भी लगभग इतनी ही थी.
उन्हें समर्थन देने वाला गठबंधन अब सिमटकर उनके सबसे कट्टर समर्थकों तक ही रह गया है. ट्रंप हर उम्र, शिक्षा, आय और नस्ल के पुरुषों और महिलाओं सहित कई तरह के ग्रुप्स के बीच बेहद अलोकप्रिय हैं. हालांकि, अगर पार्टी हारी तो भी ट्रंप की कुर्सी तो बरकरार रहेगी लेकिन अमेरिकी सीनेट (कांग्रेस) में बहुमत जाने पर उनके फैसले रडार पर आ जाएंगे और उन पर रोक-टोक लग सकती है.
डेमोक्रेट्स लगातार वीजा, टैरिफ समेत अन्य नीतिगत मुद्दों को लेकर लगातार ट्रंप प्रशासन पर हमलावर है. ट्रंप की पार्टी की हार के बाद उनको बाकी बचे दो साल में कांग्रेस के साथ अधिक बैलेंस बनाकर रखना होगा.
|प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)
|सीनेट (Senate)
|435 सदस्य
|100 सदस्य
|प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है
|प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर
|2 वर्ष का कार्यकाल
|6 वर्ष का कार्यकाल, जो चरणबद्ध होता है
|हर 2 वर्ष में सभी 435 सीटों पर चुनाव होता है
|हर 2 वर्ष में लगभग एक-तिहाई (33 या 34) सीटों पर चुनाव होता है
मिडटर्म आम चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस को लेकर होते हैं. यूएस में राष्ट्रपति के आम चुनाव हर चार साल में होते हैं, वहीं मिडटर्म चुनाव उनके बीच में, यानी 2 साल पूरे होने पर होते हैं.
'आम' चुनाव का मतलब है कि यह चुनाव सभी राज्यों और क्षेत्रों में एक ही समय पर होता है. जहां मिडटर्म प्राइमरी चुनाव साल की शुरुआत में होते हैं और उनसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तय होते हैं, वहीं मिडटर्म आम चुनाव नवंबर के दूसरे मंगलवार को होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है.
कांग्रेस यूएस सरकार की विधायी शाखा है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 सदस्य और 100 सीनेटर शामिल होते हैं. कांग्रेस अमेरिकी सरकार की कार्यकारी शाखा (जिसकी अगुआई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति करते हैं) पर नजर रखते हुए संतुलन बनाए रखती है.
कांग्रेस की बनावट में बदलाव से प्रशासन के कामकाज में सत्ता का बड़ा बदलाव आ सकता है. अमेरिकी हाउस में कुल 435 सीटें हैं. बहुमत साबित करने के लिए न्यूनतम 218 सीटों की आवश्यकता होती है.
मिडटर्म चुनाव मतदाताओं यह तय करने का मौका देते हैं कि किस पार्टी का 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' दोनों पर कंट्रोल होगा.
मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं. ये चुनाव वोटर्स को मौजूदा सरकार के कामकाज के तरीके पर अपनी सहमति या असहमति जाहिर करने का अधिकार देते हैं.
मिडटर्म चुनाव में मुकाबला दो मुख्य पार्टियों-डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच होता हैं. ये चुनाव राष्ट्रपति पद की दौड़ जितने ही कड़े माने जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है. जीतने वाली पार्टी का विधायिका पर कंट्रोल हो जाता है, जिसके पास कानून बनाने, युद्ध की घोषणा करने और ऐसे ही कई अहम काम करने की ताकत होती है.
राष्ट्रपति की पार्टी को मिडटर्म चुनावों में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों में बहुमत हासिल करने की उम्मीद होती है. इससे कांग्रेस से राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव एजेंडा (कानूनी प्रस्तावों) को मंजूरी मिलना आसान हो जाता है.
सीनेट की 100 में से 35 सीटों के लिए 6 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे. अभी सीनेट पर रिपब्लिकन का कब्जा है, लेकिन बहुत कम अंतर से. देश भर में सीनेट की 35 सीटों के लिए चुनाव होने से सीनेट में सत्ता का बदलाव हो सकता है.
हर राज्य से 2 सीनेटर होते हैं, और कार्यकाल अलग-अलग समय पर खत्म होने के कारण, एक ही राज्य के सीनेटरों का चुनाव कभी भी एक ही साल में नहीं होता है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है.
हर राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की आबादी से तय होती है.
सीटों के बंटवारे के जरिए राज्य के नक्शों को कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रतिनिधि सीट दी जाती है. हर कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट लगभग 761,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.
आम चुनावों में, दूसरे पदों के लिए भी चुनाव होते हैं. मिडटर्म आम चुनावों में 39 राज्यों में गवर्नर पद के लिए चुनाव होंगे.आधे से ज्यादा राज्यों में सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पद है गवर्नर का.
इसका मतलब यह है-गवर्नर के पास राज्यों में नई और बदली हुई नीतियों और प्रोग्रामों के लिए बहुत ज्यादा ताकत होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव बजट, और लेजिस्लेटिव प्रस्ताव और वीटो शामिल हैं. गवर्नर विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों के साथ-साथ राज्य की अदालतों के जजों की नियुक्ति को भी कंट्रोल कर सकते हैं.
जिन राज्यों में गवर्नर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, वहां राज्य-स्तरीय अधिकारियों के लिए भी वोट डाले जाएंगे जो गवर्नर के अधीन काम करते हैं. इनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ-साथ राज्य और काउंटी जजों के लिए वोटिंग शामिल हो सकती है.
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा)
रिपब्लिकन: 218
डेमोक्रेट: 212
खाली: 4
सीनेट
रिपब्लिकन: 53
डेमोक्रेट: 45
इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र): 2
यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) में बहुमत हासिल करने और रिपब्लिकन पार्टी से नियंत्रण वापस लेने के लिए डेमोक्रेट्स को कम से कम 3 सीटों का नेट गेन (अतिरिक्त बढ़त) हासिल करना होगा.
चूंकि मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें इस बात का पैमाना माना जा सकता है कि राष्ट्रपति कैसा काम कर रहे हैं.
राष्ट्रपति के काम को लेकर लोगों की राय (जॉब अप्रूवल) का अमेरिकी हाउस और सीनेट, दोनों के मिडटर्म कांग्रेसनल चुनावों के नतीजों पर गहरा असर पड़ता है.
इसमें काफी अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर संबंध साफ है- राष्ट्रपति के काम को जितनी ज्यादा मंजूरी मिलती है, उनकी पार्टी को उतना ही कम नुकसान होता है. जैसे-जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आता है, यह संबंध और मजबूत होता जाता है.
आमतौर पर वोटर बदलाव चाहते हैं और इसलिए, मिडटर्म हाउस चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है. 1938 से अब तक हुए 22 मिडटर्म चुनावों में से 20 में ऐसा ही हुआ है.
मिडटर्म चुनावों का अक्सर राष्ट्रपति पर बुरा असर पड़ता है. जैसा कि हम जानते हैं, कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी के जितने कम सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के लिए अपने एजेंडे के लिए समर्थन जुटाना उतना ही मुश्किल होता है.
लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल जेनोवेस के अनुसार, राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल में से दो साल तक ही सत्ता का एक खास दौर रहता है, जिसका मुख्य कारण मिडटर्म चुनावों के साथ कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलना है.
वे इस बात पर जोर देते हैं कि कार्यकाल के शुरुआती दो सालों में ही कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, जिससे 'दो साल की प्रेसिडेंसी' बनती है.
हालांकि, मिडटर्म चुनावों के नतीजे अगले राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के बारे में पहले से नहीं बता सकते.
1952 से 2012 के बीच ऐसे 13 मामले सामने आए हैं जिनमें मौजूदा राष्ट्रपति को मिडटर्म चुनाव में हाउस में सीटें गंवानी पड़ीं.
इन चुनावों में से 6 मामलों में मौजूदा पार्टी राष्ट्रपति चुनने में सफल रही, जबकि बाकी छह मामलों में मौजूदा पार्टी को व्हाइट हाउस गंवाना पड़ा.
2026 के मिडटर्म चुनावों का डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाकी दो सालों पर अहम असर पड़ेगा, लेकिन नवंबर में कुछ भी हो, 2028 के राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन अगले ही दिन शुरू हो जाएगा, और मुकाबला किसी के भी पक्ष में जा सकता है.
जॉर्जिया- यह सीट सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील मानी जाती है. यहां दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है. यह सीट रुख पलट सकती है.
मेन- इस सीट पर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रहती है. चुनावी सर्वे भी बेहद कड़े आते हैं.
नॉर्थ कैरोलीना- सीनेट के लिहाज से यह सीट बेहद ही जरूरी मानी जाती है.
मिशिगन-इस सीट पर दोनों ही पार्टियों का विशेष ध्यान रहता है. सत्ता का बैलेंस बनाने के लिए भी यह अहम मानी जाती है.
इसके अलावा टेक्सास, ओहियो, नॉर्थ हैम्पशायर और मिनेसोटा जैसी सीटें भी अहम हैं.
अमेरिका इस वक्त कई मुद्दों से जूझ रहा है, जिस कारण से लोग डोनाल्ड ट्रंप से सबसे ज्यादा खफा हैं.
इप्सोस के सर्वे में अमेरिकी वोटरों ने बढ़ती महंगाई को सबसे बड़ी समस्या बताया है. AP-NORC सर्वे के मुताबिक, 32 फीसदी लोगों का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से इकोनॉमी चला रहे हैं. लेकिन 69 फीसदी अमेरिकियों के मुताबिक हालात खराब हैं.
अमेरिकी ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो लगा कि यह जल्द खत्म हो जाएगा. लेकिन इसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया. हर देश को किसी ना किसी तरह से इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा. इसका असर अमेरिकी लोगों की जेबों तक पहुंच गया है.रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है.
सर्वे में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का करीब 61 फीसदी लोगों ने विरोध किया है. जबकि उनको सिर्फ 39 फीसदी लोगों का ही समर्थन मिला. 2024 तक यही इमिग्रेशन ट्रंप हुकूमत की पावर था.
डेमोक्रेट्स की वापसी क्यों संभव मानी जा रही है?
राष्ट्रपति की लोकप्रियता में गिरावट: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत खराब है. जाहिर है कि इसका असर उनकी पार्टी के हाउस और सीनेट उम्मीदवारों पर पड़ सकता है.
सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान का इतिहास: अमेरिकी मतदाता अक्सर राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच होने वाले चुनाव में विपक्षी पार्टी को ज्यादा सीटें देते हैं. इसे वहां मिडटर्म पेनाल्टी कहा जाता है.
सब अर्बन और इंडिपेंडेंट वोटर्स: खासकर उपशहरों में इंडिपेंटेंड और मॉड्रेट वोटर्स का रुख हाउस रेस में निर्णायक हो सकता है. डेमोक्रेट्स अगर इन मतदाताओं को वापस अपने पक्ष में लाते हैं, तो कई मुकाबले वाले जिलों में फायदा हो सकता है.
Trump के खिलाफ रेफरेंडम इफेक्ट: मिडटर्म कई बार राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष रेफरेंडम बन जाते हैं. अगर ट्रंप प्रशासन के फैसलों को लेकर असंतोष बढ़ता है, तो डेमोक्रेट्स इसे चेक एंड बैलेंस के चुनाव के रूप में पेश कर सकते हैं.
डेमोक्रेटिक टर्नआउट बढ़ने की संभावना: अगर युवा, महिला वोटर और कॉलेज से निकले उपशहरों के वोटर्स बड़ी संख्या में मतदान करते हैं, तो मुकाबले वाले राज्यों और जिलों में डेमोक्रेट्स की स्थिति मजबूत हो सकती है.
यूएस मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ताकत क्या है?
ट्रंप का मजबूत कोर वोटर बेस
डोनाल्ड ट्रंप के पास कंजर्वेटिव और MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) का मजबूत वोट बैंक है. मुमकिन है कि यही वोटबैंक रिपब्लिकन की नैया पार लगा दे.
व्हाइट हाउस पर कंट्रोल
चूंकि ट्रंप राष्ट्रपति हैं, लिहाजा वहां से खुद की पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए फंडरेजिंग, कैंपेनिंग और पॉलिसी मैसेजिंग करना आसान हो जाता है.
कई राज्यों में रिपब्लिकन का दबदबा
कई राज्यों जैसे वेस्ट वर्जीनिया, वायोमिंग, ओक्लाहोमा, टेक्सास और यूटा में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है. इससे उनको सीनेट की रेस में फायदा मिल सकता है.
अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा
डिफेंस का खर्च, चीन और नेशनल सिक्योरिटी पर सख्त रुख के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी और अवैध इमिग्रेशन भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए अहम मुद्दे साबित हो सकते हैं.
क्या बोले एक्सपर्ट?
अमेरिकी मिड टर्म चुनाव पर राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल कहते हैं,'पिछले 2 वर्षों में डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों और फैसलों से वहां के लोग काफी खफा हैं.डेमोक्रेटिक पार्टी जनता की इस नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है. यदि डेमोक्रेट्स सीटें जीत लेते हैं, तो ट्रम्प को कानून या फैसले लागू करने में काफी मुश्किल होगी.'
इसकी तुलना उन्होंने भारत से करते हुए कहा कि जैसे हमारे यहां कोई प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में रुक जाए तो उसका उपयोग नहीं रहता; ठीक वैसा ही अमेरिका में भी होगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह मुश्किल वक्त है. यह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि अमेरिका के क्या स्थिति होगी और वहां की विदेश नीति का लोगों पर क्या असर पड़ेगा.'