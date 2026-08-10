/ट्रंप लगाएंगे सिक्सर या डेमोक्रेट्स करेंगे क्लीन बोल्ड? मिड टर्म इलेक्शन की कौन जीतेगा जंग

चूंकि मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें इस बात का पैमाना माना जा सकता है कि राष्ट्रपति कैसा काम कर रहे हैं.

राष्ट्रपति के काम को लेकर लोगों की राय (जॉब अप्रूवल) का अमेरिकी हाउस और सीनेट, दोनों के मिडटर्म कांग्रेसनल चुनावों के नतीजों पर गहरा असर पड़ता है.

इसमें काफी अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर संबंध साफ है- राष्ट्रपति के काम को जितनी ज्यादा मंजूरी मिलती है, उनकी पार्टी को उतना ही कम नुकसान होता है. जैसे-जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आता है, यह संबंध और मजबूत होता जाता है.

आमतौर पर वोटर बदलाव चाहते हैं और इसलिए, मिडटर्म हाउस चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है. 1938 से अब तक हुए 22 मिडटर्म चुनावों में से 20 में ऐसा ही हुआ है.

मिडटर्म चुनावों का अक्सर राष्ट्रपति पर बुरा असर पड़ता है. जैसा कि हम जानते हैं, कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी के जितने कम सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के लिए अपने एजेंडे के लिए समर्थन जुटाना उतना ही मुश्किल होता है.

लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल जेनोवेस के अनुसार, राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल में से दो साल तक ही सत्ता का एक खास दौर रहता है, जिसका मुख्य कारण मिडटर्म चुनावों के साथ कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलना है.

वे इस बात पर जोर देते हैं कि कार्यकाल के शुरुआती दो सालों में ही कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, जिससे 'दो साल की प्रेसिडेंसी' बनती है.

हालांकि, मिडटर्म चुनावों के नतीजे अगले राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के बारे में पहले से नहीं बता सकते.

1952 से 2012 के बीच ऐसे 13 मामले सामने आए हैं जिनमें मौजूदा राष्ट्रपति को मिडटर्म चुनाव में हाउस में सीटें गंवानी पड़ीं.

इन चुनावों में से 6 मामलों में मौजूदा पार्टी राष्ट्रपति चुनने में सफल रही, जबकि बाकी छह मामलों में मौजूदा पार्टी को व्हाइट हाउस गंवाना पड़ा.