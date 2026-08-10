Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप लगाएंगे सिक्सर या डेमोक्रेट्स करेंगे क्लीन बोल्ड? मिड टर्म इलेक्शन की कौन जीतेगा जंग

ट्रंप लगाएंगे सिक्सर या डेमोक्रेट्स करेंगे क्लीन बोल्ड? मिड टर्म इलेक्शन की कौन जीतेगा जंग

अमेरिका में 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने हैं. लेकिन ऐतिहासिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बेहद कम है. ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के लिए डगर बेहद मुश्किल मानी जा रही है. अब समझिए मिडटर्म इलेक्शन की पूरी ABCD.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:04 PM IST
ट्रंप लगाएंगे सिक्सर या डेमोक्रेट्स करेंगे क्लीन बोल्ड? मिड टर्म इलेक्शन की कौन जीतेगा जंग

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं पामेला सेरेना? एक्टर संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
2
3
4
5