/अमेरिका-रूस तनाव के बीच मॉस्को में उतरा US सैन्य विमान! C-17 की ‘रहस्यमयी’ लैंडिंग से मचा हड़कंप

अमेरिकी सेना का एक सैन्य विमान मंगलवार को रूस के मॉस्को में मौजूद वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा. अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर तनाव के बीच इस विमान के अचानक मॉस्को पहुंचने से कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट्स और Flightradar के मुताबिक, यह विमान Boeing C-17 Globemaster III था. यह अमेरिकी वायुसेना का बड़ा परिवहन विमान है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए किया जाता है.
रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने Reuters को बताया कि उसे इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है. ऐसे में इस अमेरिकी सैन्य विमान की रूस में लैंडिंग अभी भी रहस्य बनी हुई है. फ्लाइट ट्रैकिंग के मुताबिक विमान का कॉलसाइन RCH4555 और रजिस्ट्रेशन नंबर 07-7181 था. यह मंगलवार सुबह करीब 8:50 बजे लातविया की राजधानी रीगा से रवाना हुआ और सुबह 10 बजे के कुछ मिनट बाद मॉस्को पहुंच गया.
A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.
It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.
The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR
— Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026
हालांकि, विमान क्यों मॉस्को गया और उसमें कौन सवार था, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अमेरिका और रूस, दोनों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. यह विमान 23 अगस्त को लातविया के रीगा पहुंचा था. इससे पहले यह अमेरिका के कैंप स्प्रिंग्स से रवाना हुआ था, जहां Andrews Air Force Base मौजूद है. यह अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान Air Force One का प्रमुख बेस है.
विमान के मॉस्को पहुंचने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा अमेरिकी अधिकारी उसमें सवार था. ऐसे सैन्य विमानों का इस्तेमाल अधिकारियों की यात्रा से पहले गाड़ियां, संचार उपकरण, कर्मचारी और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भी किया जाता है. पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा थी कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ यूक्रेन जंग को लेकर रूस के साथ रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मॉस्को जा सकते हैं.
एक अन्य संभावना यह जाहिर की जा रही है कि यह विमान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की संभावित मॉस्को यात्रा से जुड़ा हो सकता है. इससे पहले जनवरी में विटकॉफ और कुशनर रूस गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत की थी. उस बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना हटाने की मांग पर अपना रुख नहीं बदला था.