DNA: US की बंदूक, बांग्लादेश का कंधा, पड़ोस में क्यों आई 'ट्रंप आर्मी'? भारत के लिए कितना खतरा

Bangladesh-US Drill: भारत के एक और पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश में हलचल हो रही है. बांग्लादेश के चटगांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है,जहां अमेरिकी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी पहुंची है.120 अमेरिकी सैनिकों का ये दल 10 सितंबर को बांग्लादेश पहुंचा था. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इन सैनिकों के होटल में रुकने की एंट्री नहीं की गई है.

अमेरिकी सैनिकों की नहीं की गई एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चटगांव के जिस फाइव स्टार होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे, वहां मेहमानों के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की गई है. इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि आखिर होटल में एंट्री ना कराकर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है. ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन पहले जानिए कि अमेरिकी सैनिकों को लेकर बांग्लादेश सरकार ने अपने कागजों पर क्या लिखा है.

युद्धाभ्यास या कुछ और...

बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका का सैन्य दल एक संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है. इस युद्धाभ्यास का नाम है PACIFIC ANGEL 2025 और इस युद्धाभ्यास में बांग्लादेश और अमेरिका के साथ ही साथ श्रीलंकाई वायुसेना का एक दल भी शामिल है.अगर बांग्लादेश और अमेरिकी सैन्य दल की बात करें तो कुल 242 सैनिक इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं.श्रीलंका ने अपने सैन्य दल की तादाद से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

अगर पिछले 4 महीनों की बात करें तो बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों के कदम दूसरी बार पड़े हैं. इससे पहले मई 2025 में एक सैन्य अभ्यास का हवाला देकर अमेरिकी फौज बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पहुंची थी और अब अमेरिकी फौज चटगांव में है.

क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है?

अगर आप पिछले तीन सालों के रिकॉर्ड को देखें तो आपको बांग्लादेश और अमेरिका के इस सैन्य गठजोड़ में एक और चौंकाने वाला तथ्य नजर आएगा. वर्ष 2023 यानी जब बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन था तब दोनों देशों की सेनाओं के बीच 3 संयुक्त युद्धाभ्यास हुए थे. वर्ष 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद उथल पुथल का माहौल था. तब भी दोनों देशों ने 2 JOINT MILLITARY DRILL की थीं और अब जब बांग्लादेश पर मोहम्मद यूनुस की पकड़ मजबूत हो चुकी है तो वर्ष 2025 के 9 महीनों के अंदर ही 3 साझा युद्धाभ्यास हो चुके हैं. इन आंकड़ों के साथ ही साथ इन कथित युद्धाभ्यासों को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं.

आमतौर पर जब संयुक्त जंगी अभ्यास किया जाता है तो बारी बारी से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के यहां जाती हैं लेकिन वर्ष 2025 की JOINT DRILLS में तीनों बार बांग्लादेश ही मेजबान बना है यानी तीनों मौकों पर अमेरिकी सेना बांग्लादेश आई है. इतना ही नहीं साझा युद्धाभ्यास में ये भी देखा गया है कि मेजबान देश के सैनिक ज्यादा होते हैं ताकि अमेरिका जैसी सुपरपावर की सेना के तजुर्बे से दूसरे देश के सैनिक सीख सकें. लेकिन वर्तमान युद्धाभ्यास में अमेरिकी सैनिकों की तादाद ज्यादा है और बांग्लादेशी जवानों की कम.

दुनिया की टिक गईं नजरें

इसी वजह से सामरिक हलकों में एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या युद्धाभ्यासों के जरिए अमेरिकी सेना को यूनुस बांग्लादेश की भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों का रणनीतिक अनुभव दिला रहे हैं. चटगांव में सैन्य युद्धाभ्यास की इस खबर के साथ ही साथ सामरिक दुनिया के विशेषज्ञों की नजरें उस इलाके पर टिकी हैं, जहां बांग्लादेश अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास चल रहा है.

वर्तमान सैन्य अभ्यास के लिए चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को चुना गया है. ये पहाड़ियों की वो श्रृंखला है, जो म्यांमार की सीमा के नजदीक स्थित हैं. म्यांमार के इस बॉर्डर पर दो प्रांत स्थित हैं. पहला है रखाइन जहां रोहिंग्या मुस्लिम बसे हुए हैं और दूसरा प्रांत है चिन, जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम और मणिपुर से बॉर्डर साझा करता है.

चटगांव पर्वत श्रृंखला म्यांमार का चिन प्रांत और मणिपुर, मिजोरम से उसकी नजदीकी, यही है वो फैक्टर जिसकी वजह से बांग्लादेश में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर भारत के सामरिक हलकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि म्यांमार का चिन प्रांत वही जगह है, जिसके तार मणिपुर की हिंसा से जुड़े थे.म्यांमार के चिन प्रांत में अमेरिकी सेना की साजिशों को लेकर क्या दावे किए गए थे.ये तथ्य भी आपको बेहद गौर से समझने चाहिए.

क्या भारत के लिए है खतरा?

वर्ष 2024 में जो दावे किए गए थे उनके मुताबिक म्यांमार के चिन प्रांत में कुछ अमेरिकी नागरिक देखे गए थे. इसके साथ ही ये आरोप भी लगाए गए थे कि चिन प्रांत में ही उन अराजक तत्वों की ट्रेनिंग हुई थी जिनका मणिपुर हिंसा में हाथ था. इतना ही नहीं दावा ये भी किया गया था कि चटगांव की पर्वत श्रृंखलाओं में ही वो बेस बनाया गया था, जहां से म्यांमार में अराकान रोहिंग्या सैलवेशन आर्मी जैसे आतंकी गुटों को हथियारों की सप्लाई की जाती थी.

जब म्यांमार में अमेरिका के COVERT OPEARATIONS को लेकर अमेरिकी सरकार से सवाल किए गए थे तो सरकार ने हथियारों की सप्लाई से इंकार कर दिया था. लेकिन ROUTINE OPERATION की परिभाषा देकर ये कबूल लिया था कि म्यांमार में अमेरिकी तत्वों की मौजूदगी थी. अगर आप इस विश्लेषण के सभी तारों को जोड़ेंगे तो आपको संभावनाओं या यूं कहें कि साजिशों की एक नई तस्वीर नजर आएगी, जो इशारा करती है कि बांग्लादेश में अमेरिकी सेना को न्योता देकर मोहम्मद यूनुस भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार के चिन और रखाइन प्रांतों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि यूनुस के कंधे पर बंदूक रखकर पश्चिमी ताकतें भारत और म्यांमार को अस्थिर करना चाहती हैं ताकि दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व दोबारा कायम किया जा सके.