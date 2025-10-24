कैरेबियन में जंग का ऐलान: दुनिया का महाविनाशक B-1 परमाणु बॉम्बर यमराज बनकर वेनेजुएला पर मंडरा रहा, ट्रंप मादुरो के शासन की कब्र खोदने को तैयार?

US-Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो अवैध तरीके से राष्ट्रपति हैं, तब से यह अटकले लगाई जा रही हैं कि किसी समय वेनेजुएला में सत्ता पलट सकती है. उसके लिए ट्रंप ने बकायदा अपनी पूरी तैयारी कर ली है.अब सबसे बड़ा सवाल क्या वेनेजुएला में सत्ता पलट हो जाएगा? आइए समझें ट्रंप-मादुरो की जंग की कहानी.

बी-1 बॉम्बर: मौत का संदेश या ट्रेनिंग?

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, आकाश में गरजते हुए दो सुपरसोनिक बी-1 लैंसर बॉम्बर, जो दुनिया के सबसे घातक विमानों में शुमार हैं. जो परमाणु बम लाद सकते हैं और दुश्मन को धूल चटा सकते हैं. गुरुवार को ये टेक्सास के डायेस एयर फोर्स बेस से उड़े, कैरेबियन सागर पार कर वेनेजुएला के तट तक पहुंचे. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से साफ है कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहे, लेकिन इससे निकोलास मादुरो सरकार को पसीना छूट गया. एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम छिपाकर कहा, "ये ट्रेनिंग फ्लाइट थी." लेकिन क्या ये सिर्फ एक्सरसाइज है, या ट्रंप का निकोलास मादुरो को अंतिम चेतावनी? अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं.

पिछले हफ्ते B-52 का डरावना डेमो

ये कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 15 अक्टूबर को लुइसियाना से तीन B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर वेनेजुएला तट से महज 90 मील दूर घंटों मंडरे. प्यूर्टो रिको के F-35B स्टेल्थ जेट्स के साथ ये 'बॉम्बर अटैक डेमो' था. पेंटागन ने खुद X पर फोटोज शेयर कीं. अमेरिकी साउदर्न कमांड ने पोस्ट किया, "ये डेमो मिशन था." निकोलास मादुरो ने इसे 'हमले की धमकी' बताया और तट पर सैनिक तैनात कर दिए. विशेषज्ञ कहते हैं, ये ट्रंप की पुरानी रणनीति है – दबाव डालो, सत्ता हिलाओ.

ट्रंप का इनकार: झूठा बताया, लेकिन गुस्सा जाहिर किया

व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या बी-1 उड़ान निकोलास मादुरोपर सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए है, तो उन्होंने झट से कहा, "नहीं, ये झूठा है. गलत खबर है." लेकिन तुरंत जोड़ा, "हम वेनेजुएला से बहुत नाराज हैं. ड्रग्स इसका बड़ा कारण है." ट्रंप नेनिकोलास मादुरो को 'नार्को-टेररिस्ट' कहा है, अमेरिका में उन पर चार्ज भी चल रहे. बुधवार को ट्रंप बोले, "मुझे कानूनी हक है ड्रग वाली नावों पर हमला करने का. जमीन पर आने वाले गुंडों को भी जोरदार ठोंकेंगे." ये बयान सुनकर लगता है, ट्रंप निकोलास मादुरो की कुर्सी उखाड़ फेंकने को बेताब हैं.

कैरेबियन में अमेरिकी तूफान: जहाज, ड्रोन, सब तैनात

अमेरिका ने कैरेबियन में भारी ताकत जमा ली है जिसमें 8 युद्धपोत, P-8 पैट्रोल प्लेन, MQ-9 रीपर ड्रोन, F-35 स्क्वाड्रन और एक पनडुब्बी. सितंबर से ड्रग तस्करी वाली नावों पर घातक हमले हो रहे. रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया, नौवां हमला पूर्वी प्रशांत में हुआ, 3 लोग मारे गए. कुल मौतें 37. हेग्सेथ ने 9/11 के बाद अल-कायदा जंग से तुलना की: "हम इन आतंकियों को ढूंढेंगे, नेटवर्क तोड़ेंगे, शिकार करेंगे और खत्म कर देंगे."