ईरान पर सबसे बड़े हमले की चेतावनी! अमेरिका बोला- आज रात बरसेंगे बम, मिसाइल फैक्ट्रियां होंगी तबाह

Hindi Newsदुनियाईरान पर सबसे बड़े हमले की चेतावनी! अमेरिका बोला- आज रात बरसेंगे बम, मिसाइल फैक्ट्रियां होंगी तबाह

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है. ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मिसाइल लॉन्चर और फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जाएगा. साथ ही अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट भी दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:46 PM IST
मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है, वहीं ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है. इस बीच अमेरिका ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि आने वाली रात में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जा सकता है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस अभियान का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है. हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर टिकी हुई है और हर नया बयान इस संघर्ष को और गंभीर बना रहा है.

अमेरिका ने दी सबसे बड़े हमले की चेतावनी

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी. फॉक्स बिजनेस के ‘कुडलो’ शो में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान शुरू कर सकता है. उनके मुताबिक इस अभियान में खास तौर पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जाएगा.

बेसेंट ने कहा कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, जनरल केन और राष्ट्रपति भी इस अभियान को लेकर स्पष्ट संकेत दे चुके हैं. उनका दावा है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ईरान की क्षमताओं को तेजी से कमजोर कर रही है और यह अभियान काफी प्रभावी साबित हुआ है.

जंग के बीच रूस के तेल पर भी बड़ा फैसला

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजार को लेकर भी अहम कदम उठाया है. वॉशिंगटन ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी है. यह फैसला वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए किया गया है. स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि अमेरिका भविष्य में रूसी तेल पर लगे कुछ और प्रतिबंधों में भी ढील दे सकता है. उन्होंने कहा कि समुद्र में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कच्चा तेल फंसा हुआ है और अगर इन पर से रोक हटाई जाती है तो बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है. इससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है.

 

