/आधी रात को अमेरिकी हमलों से थर्राया तेहरान! खोंडाब और बंदर अब्बास में धमाकों से तबाही, 1 की मौत, कई घायल

US-Iran War: मध्य पूर्व में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन लग रहा है. अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. ताजा जानकारी के अनुसार, पश्चिमी और मध्य ईरान के आसमान में आधी रात को अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने तबाही का वो मंजर पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस हमले में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी जबकि कई लोग घायल हो गए हैं.
सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिकी हमले ईरान के अंदर और बाहर एक साथ जारी हैं. ईरान की मीडिया एजेंसी ने पुष्टि की है कि मध्य ईरान के खोंडाब (Khondab) में भीषण धमाके हुए हैं. राजनयिक समझौतों (MOU) के बाद यह ईरान की धरती पर अमेरिका का सबसे गहरा और सीधा हमला माना जा रहा है. खोंडाब का इलाका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है.
AFTERMATH OF U.S. STRIKES AT OMIDIYEH AIRPORT
New footage shows the aftermath of U.S. airstrikes targeting Omidiyeh Airport in Iran’s Khuzestan Province, with visible damage at the site as the conflict between Washington and Tehran continues to escalate. pic.twitter.com/NGd5INq7tJ
Mossad Commentary (@MOSSADil) July 13, 2026
ईरान के सरकारी टेलीविजन और के मुताबिक, अमेरिकी हमलों की यह नई लहर बेहद बड़े पैमाने पर है और इसके तहत देश के कई अहम रणनीतिक और तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है.
ईरान के रणनीतिक बंदरगाह बंदर अब्बास के पश्चिमी हिस्से, सिरिक (Sirik), केशम (Qeshm) और जस्क (Jask) में एक के बाद एक कई बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं. ये इलाके होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बेहद करीब हैं. इसके साथ ही, बुशहर प्रांत के कई हिस्सों और तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मरकजी प्रांत में भी भीषण विस्फोटों की खबरें हैं, जिससे आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं.
अमेरिकी सेना की इस प्रचंड बमबारी के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़ा और आक्रामक बयान जारी किया है. ईरान ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर का बड़ा उल्लंघन और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी मिलिट्री के इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. मस्कट (ओमान) में हुई बातचीत के नतीजों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें पूरी तरह झूठ हैं. वह बातचीत किसी समझौते के लिए नहीं, बल्कि केवल होर्मुज स्ट्रेट और शिपिंग रूट्स को मैनेज करने के इंतजामों पर केंद्रित थी.
ईरान ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र (UN) सेक्रेटरी-जनरल और सुरक्षा परिषद (Security Council) के ढुलमुल रवैये की भी आलोचना की और मांग की कि अमेरिका की इस बेलगाम सैन्य कार्रवाई के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाए.
बचाव की मुद्रा से बाहर निकलते हुए ईरानी सेना ने अब दुनिया के अन्य देशों को सीधे तौर पर लपेटे में ले लिया है. ईरान ने एक बेहद खतरनाक और खुली चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया का कोई भी देश अगर अपने इलाके, हवाई क्षेत्र या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए करने देगा, तो ईरानी सेना उसे अपना दुश्मन मानेगी. उन देशों की धरती को हमलों की शुरुआत वाली जगह मानकर, ईरानी सेना आत्मरक्षा में वहां सीधे मिसाइल हमले करेगी और उन्हें जायज निशाना माना जाएगा. ईरान के इस तेवर से साफ है कि यदि खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए, तो यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी. फिलहाल अमेरिकी हमले जारी हैं और स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित बनी हुई है.