कैरेबियन सागर में US सेना की स्ट्राइक, संदिग्ध ड्रग बोट पर हमले में 4 की मौत; VIDEO

अमेरिका की सेना ने कैरेबियन सागर में एक नाव पर स्ट्राइक की है. आरोप है कि इस नाव के जरिए नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही थी. अमेरिकी सेना के अनुसार, इस कार्रवाई में नाव को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. नाव में सवार सभी चार लोगों की जान चली गई है. बता दें कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चल रही आक्रामक मुहिम का हिस्सा है.
दरअसल, अमेरिका की सेना की ओर से इस एक्शन को Lethal Kinetic Strike करार दिया गया है. इसका मतलब है कि यह एक घातक सैन्य हमला था. इस स्ट्राइक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नाव कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर चल रही थी.
अमेरिकी सेना की ओर से आरोप लगाया कि यह नाव नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हुई थी. इन्हीं खुफिया जनकारी के आधार पर नाव को निशाना बनाया गया. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, जहां इस बात की पुष्टि हो सके कि नाव में ड्रग्स ही मौजूद थे.
"Joint Task Force Western Hemisphere continues executing precise, lethal operations against the cartels. We will hunt, disrupt, and defeat these narco-terrorist networks. SOUTHCOM is resolved to neutralizing cartel terror and violence throughout the region and into the U.S.… pic.twitter.com/Kj4k9onYxx
— U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026
भले ही इन कार्रवाईयों को अमेरिका सही ठहरा रहा हो, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और कुछ आलोचकों ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं. कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि संदिग्ध तस्करी वाली नौकाओं पर सीधे सैन्य हमले करने के बजाए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए.
विशेषकर उन स्थितियों में जब इस बात के सबूत न मिले कि वास्तव में नाव में ड्रग मौजूद थे या नहीं. हालांकि, अमेरिकी प्रशासन की ओर से इन कार्रवाईयों को ड्रग कार्टेल के खिलाफ जरूरी कदम बताया गया है.
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना की इस प्रकार की कार्रवाईयों में अब तक कम से कम 227 लोगों की जान गई है. कैरेबियन सागर के अलावा पूर्वी प्रशांत महासागर में भी ऐसी नावों के खिलाफ एक्शन हुए है. हाल के दिनों में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक संदिग्ध नाव को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें दो लोगों की जान गई थी.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जिसकी चर्चा दुनिया में की जा रही है. ड्रग तस्करी को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई को भी बढ़ावा दिया गया है. ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में संदिग्ध ड्रग तस्करी वाली नौकाओं को निशाना बनाया जा रहा है.
बता दें कि अमेरिकी सेना का कहना है कि उसका उद्देश्य ड्रग तस्करी करने वाले नेटवर्क और कार्टेल की गतिविधियों को रोकना है. अमेरिकी सेना का कहना है कि इस प्रकार के एक्शन के नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्तों को रोकना और आपराधिक समूहों पर दबाव बढ़ाना है.