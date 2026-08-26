Add Zee Business As A Preferred Source
App

कैरेबियन सागर में US सेना की स्ट्राइक, संदिग्ध ड्रग बोट पर हमले में 4 की मौत; VIDEO

कैरेबियन सागर में कथित संदिग्ध ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर अमेरिकी सेना ने स्ट्राइक की है, जिसमें चार लोगों की जान गई. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:08 AM IST
कैरेबियन सागर में US सेना की स्ट्राइक, संदिग्ध ड्रग बोट पर हमले में 4 की मौत; VIDEO
Image Credit: ट्रंप प्रशासन ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'भारत कोई धर्मशाला नहीं है...', घुसपैठियों के मुद्दे पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
2
3
4
5