'मर्दानगी' के टेस्ट से तय होगी अमेरिकी सैनिकों की ताकत! जानिए US डिफेंस ने क्यों किया जरूरी?

US Military Testosterone Test: अमेरिकी सेना को अब ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया जा रहा है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एलान किया है कि 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के सैनिकों का अब हर साल अनिवार्य रूप से टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए हेगसेथ ने इस 'हाई-टी डिपार्टमेंट' मुहिम की शुरुआत की है. उनका मानना है कि इस कदम से देश के रक्षक हमेशा अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता के साथ देश की सेवा कर सकेंगे.
बीबीसी की खबर के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने साफ किया है कि यह नियम तुरंत लागू कर दिया गया है. अब एक्टिव ड्यूटी और रिजर्व कैटेगरी के 30 साल या उससे अधिक उम्र के सैनिकों के लिए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी होगा. जिन जवानों में टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाएगी, उन्हें स्वैच्छिक रूप से 'हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' दी जाएगी. 30 साल से कम उम्र के सैनिकों के लिए यह टेस्ट पूरी तरह से वैकल्पिक यानी उनकी मर्जी पर रहेगा. रक्षा मंत्री हेगसेथ का कहना है कि यह फैसला जवानों को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए लिया गया है ताकि वे नौकरी के बाद भी एक स्वस्थ जीवन जी सकें.
क्या यह बॉडीबिल्डिंग के लिए है?
अमेरिकी सेना में बिना डॉक्टर के पर्चे या सिर्फ बॉडीबिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन जैसी दवाओं का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हेगसेथ ने खुद वीडियो में साफ किया कि इस प्रोग्राम का मकसद कोई आर्टिफिशियल या नकली तरीके से शरीर को फुलाना नहीं है. यह केवल सैनिकों की सेहत और उनकी असली शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए एक मेडिकल चेकअप का हिस्सा है.
फैसले पर क्यों शुरू हुआ है विवाद?
इस फैसले के आते ही अमेरिका की राजनीति में बहस छिड़ गई है. डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी डकवर्थ ने मांग की है कि यह हार्मोन टेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिला सैनिकों के लिए भी होना चाहिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है. वहीं यूएस कांग्रेस सदस्य क्रिसी हौलाहन ने इस फैसले को रक्षा मंत्री का एक नया 'कल्चर-वॉर' यानी प्रोपेगैंडा करार दिया है. फिलहाल पेंटागन ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या महिला सैनिकों को पेरिमेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन थेरेपी जैसी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं.
एक्सपर्ट्स की क्या राय है?
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के एक्सपर्ट पैनल के डॉक्टर मोहित खेड़ा ने इस फैसले का समर्थन किया है. उनका कहना है कि 30 साल के बाद हर पुरुष को यह टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि यह सेहत का सबसे बड़ा पैमाना है. कम टेस्टोस्टेरोन से जवानों की मांसपेशियों की ताकत और एनर्जी कम हो सकती है, जो युद्ध के मैदान में खतरनाक साबित हो सकता है. हालांकि डॉक्टर खेड़ा ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि जवान उम्र में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेने से पुरुषों में बांझपन का खतरा बढ़ सकता है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी हो सकता है, इसलिए बिना लक्षणों के इसे नहीं लिया जाना चाहिए.