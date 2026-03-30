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Hindi NewsदुनियाDNA: ईरान से यूरेनियम ले जाने का अमेरिका का 4-लेयर मास्टर प्लान, कैसे इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देगी ट्रंप की सेना?

DNA: ईरान से यूरेनियम ले जाने का अमेरिका का 4-लेयर मास्टर प्लान, कैसे इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देगी ट्रंप की सेना?

Iran Conflict: ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कमांडो का रेड 'मिशन इम्पॉसिबल' माना जा रहा है. इस बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना ने टनल तोड़ने से लेकर यूरेनियम एयरलिफ्ट करने तक का 4 चरणों वाला घातक वॉर प्लान तैयार किया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:17 AM IST
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DNA: ईरान से यूरेनियम ले जाने का अमेरिका का 4-लेयर मास्टर प्लान, कैसे इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देगी ट्रंप की सेना?

Iran War: ईरान के न्यूक्यिलर ठिकानों पर रेड को, क्यों मिशन इंपॉसिबिल कहा जा रहा है. अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन की योजना बना रहे दो ब्रिटिश मिलिट्री के अफसरों के मुताबिक, ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की है. इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का खतरा है. इसके बावजूद सफलता की गारंटी इसलिए भी कम है क्योंकि यूरेनियम की सटीक लोकेशन के बारे में ठीक ठीक किसी को नहीं पता. ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के ऑपरेशन को अमेरिकी कमांडो कैसे अंजाम देंगे, इस खबर में बताएंगे...

अमेरिकी मिशन के 4 चरण

पहले चरण में ईरान के परमाणु केंद्रों के चारों तरफ कमांडोज का एक सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसका मकसद आईआरजीसी के काउंटर अटैक को रोकना है. मतलब अमेरिकी कमांडोज के ईरान में उतरने के बाद अगर ईरान की फोर्स हमला करती है तो इस सुरक्षा घेराबंदी से उनको रोका जाएगा. दूसरे चरण में परमाणु केंद्रों के अंदर जाने के लिए टनल का दरवाजा तोड़ा जाएगा. अगर आईआरजीसी ने इन दरवाजों को मिट्टी से भर दिया होगा तो इसे तोड़ना और मुश्किल हो सकता है. इसके लिए डेल्टा फोर्स विशेष ड्रिल और ब्लास्ट करने वाले उपकरणों को लेकर जाएगी. ऐसी तकनीक माइनिंग में इस्तेमाल होती है. लेकिन यहां रेडियोएक्टिव वातावरण में इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना होगा. तीसरे चरण में पहाड़ों के अंदर बने इन परमाणु केंद्रों में न्यूक्लियर इंजीनियर्स को भेजा जाएगा. अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के विशेषज्ञ अंदर जाएंगे जो रेडिएशन सूट पहनकर यूरेनियम को विशेष ट्रांसपोर्ट कंटेनर में पैक करेंगे. चौथे चरण में यूरेनियम को स्पेशल कंटेनर में रखकर हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया जाएगा. अगर यूरेनियम गैस फॉर्म में हुआ तो भी उसे ठोस रूप में लाने के लिए उपकरणों की जरूरत होगी. यूरेनियम गैस के रूप में जिन कंटेनरों में रखी होती है, वो काफी भारी होते हैं. ऐसे में ये भी हो सकता है, इनको हेलीकॉप्टर से ले जाना आसान न हो. 

ट्रंप के लिए 'डेथ ट्रैप'

ऐसा हुआ तो संवर्धित यूरेनियम को रासायनिक प्रक्रिया से कम संवर्धित किया जाएगा ताकि उससे हथियार नहीं बनाया जा सके. इसके लिए बहुत वक्त और सावधानी चाहिए. ये सब कुछ तब होगा, जब ईरान का संवर्धित यूरेनियम वाकई उस जगह पर रखा हो, जहां पर अमेरिकी सैनिक उसकी तलाश में पहुंचेंगे. यानी इतना बड़ा ऑपरेशन करके भी अमेरिका के हाथ खाली रह सकते हैं. ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है ईरान के अंदर आईआरजीसी की तैयारी. जिसे अमेरिकी सेना के लिए डेथ ट्रैप. यानी मौत का जाल कहा जा रहा है. ईरान ने चुनौती दी है अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखते हैं तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे. परमाणु केंद्रों और खार्ग द्वीप से लेकर होर्मुज तक ईरान ने बहुत मजबूत तैयारी की है.

10 लाख लड़ाकों की फौज

ईरान ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन को जवाब देने के लिए 10 लाख से ज़्यादा लड़ाके तैयार किए हैं, जिन्हें IRGC, बेसिज मिलिशिया और ईरान की नियमित सेना में भर्ती किया गया है. अमेरिका से लड़ने के लिए बनाए गए भर्ती सेंटर्स में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है. खार्ग द्वीप पर ईरान ने माइंस लगाई हैं वो अचानक धमाके कर सकती हैं. आईआरजीसी ने यहां जाल लगाए हैं, जो हेलीकॉप्टर्स और पैराट्रूपर्स को फंसा सकते हैं. ईरान की योजना है. इन विशेष जालों में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले या विमानों से कूदने वाले पैराट्रूपर्स उलझ जाएं, जिससे उन पर हमला आसान हो.

ईरान की घातक वार रणनीति

ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने वाली बैटरियां हैं, जो US के युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में नष्ट कर सकती हैं. ईरान ने जमीन के नीचे लंबी सुरंगों का जाल बिछाया है जो 1,600 फीट यानी लगभग 487 मीटर गहरी हैं. इनसे बाहर निकलने के कई रास्ते हैं. ये सुरंगें छिपकर हमला करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं. IRGC स्पीड बोट का इस्तेमाल करती है, जो Strait of Hormuz में साथ मिलकर हमला करती हैं. ये हमला बड़ी संख्या में काफी तेजी से होता है, जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता.

ईरान का युद्ध इतिहास

अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि जिन भौगोलिक परिस्थितियों में उनको ऑपरेशन करना है, उसके बारे में अमेरिकी सैनिक ज्यादा नहीं जानते. लेकिन उनको रोकने वाले आईआरजीसी कमांडो और बेसिज मिलिशिया इससे अच्छी तरह परिचित हैं. जमीनी युद्ध में ईरान का इतिहास और ईरानी लोगों की सोच भी अमेरिका को बेचैन कर रही होगी. ईरान के कठिन भूगोल में पहाड़ और रेगिस्तान शामिल हैं और इस युद्ध क्षेत्र में ईरान ने हमेशा अपने दुश्मनों को थकाया है. ये इतिहास आज का नहीं, ढाई से 3 हजार साल पुराना है. आज आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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