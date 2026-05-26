शांति वार्ता के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला! दक्षिणी तट पर दागीं मिसाइलें, बारूदी सुरंग बिछा रही नौकाएं तबाह; दहल उठा बंदर अब्बास बंदरगाह

US Military Strike Southern Iran Bandar Abbas: एक तरफ जहां पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में बारूद फिर सुलग उठा है. अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में 'आत्मरक्षा' (Self-Defense) का हवाला देते हुए एक बड़ा सैन्य हमला किया है. इस ऑपरेशन में अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और समंदर में बारूदी सुरंगें (Naval Mines) बिछाने की कोशिश कर रही सैन्य नौकाओं को निशाना बनाकर पूरी तरह तबाह कर दिया. इस अचानक हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच जारी युद्धविराम और शांति वार्ता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं.

अमेरिकी सेंट्रल कमान (CENTCOM) ने दी जानकारी

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने हमले की आधिकारिक पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना द्वारा उत्पन्न किए जा रहे तात्कालिक खतरों से अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना ने आज दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के तहत ये हमले किए हैं. प्रवक्ता के मुताबिक, अमेरिकी रडार और इंटेलिजेंस ने ईरानी नौकाओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के करीब बारूदी सुरंगें बिछाते हुए पकड़ा था, जिसके तुरंत बाद यह एक्शन लिया गया. हालांकि, सेंटकॉम ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी कमान मौजूदा युद्धविराम का सम्मान करती है और संयम बरत रही है, लेकिन अपने सैनिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी.

बंदर अब्बास में सुनाई दिए ताबड़तोड़ धमाके

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान का दक्षिणी तटीय इलाका दहल उठा. ईरान के प्रमुख और रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास (Bandar Abbas) के निवासियों ने रात के सन्नाटे में कई तेज विस्फोटों की आवाजें सुनीं. सिर्फ बंदर अब्बास ही नहीं, बल्कि दक्षिणी तट के पास बसे सिरिक और जास्क शहरों में भी मिसाइल गिरने और धमाकों जैसी आवाजें सुनी गईं. अचानक हुए इन हमलों से तटीय इलाकों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि ईरान सरकार की तरफ से अभी तक नुकसान का सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.

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मेमोरियल डे पर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम

इस सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'मेमोरियल डे' के अपने संबोधन में ईरान को बेहद कड़ा और सीधा संदेश दिया. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा. इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के सामने दो टूक शर्तें रख दीं:

1. ईरान अपने पास मौजूद सभी संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) को तुरंत अमेरिका को सौंप दे, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सके.

2. या फिर ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (IAEA) या किसी समकक्ष संस्था की निगरानी में, अमेरिका के साथ मिलकर उस यूरेनियम को अपनी ही धरती पर या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर तुरंत नष्ट कर दे.

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क्या पटरी से उतर जाएगी शांति वार्ता?

जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) में चल रहे इस तनाव के बीच यह हमला कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका दे सकता है. एक तरफ जहां दोनों देश टेबल पर बैठकर युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ट्रंप का कड़ा रुख और जमीन पर अमेरिकी सेना की यह बड़ी स्ट्राइक दर्शाती है कि अमेरिका 'बातचीत और कार्रवाई' दोनों रणनीतियों पर एक साथ काम कर रहा है. अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस अमेरिकी हमले का जवाब सैन्य स्तर पर देता है या बातचीत का रास्ता खुला रखता है.