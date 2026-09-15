/रूस से तेल खरीदना पड़ेगा भारी? US के निशाने पर भारत समेत 10 देश, 100% टैरिफ का प्रस्ताव पेश

अमेरिका में रूस के खिलाफ लाए गए पाबंदी संबंधी एक बिल में भारत का नाम सीधे शामिल करने का प्रस्ताव सामने आया है. अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किए गए एक नए संशोधन में भारत समेत 10 देशों को रूस से तेल कारोबार करने वाले देशों की लिस्ट में रखा गया है. अगर यह संशोधन और संबंधित प्रावधान बिल का हिस्सा बनते हैं, तो इन देशों पर रूस के साथ तेल व्यापार के कारण अमेरिका में 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है.
यह संशोधन डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य स्टेनी होयर ने पेश किया है. इसमें भारत के अलावा चीन, तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के नाम शामिल हैं. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब रूस पर पाबंदी लगाने वाला यह बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में आगे बढ़ रहा है और सदन के पास आने वाली छुट्टियों से पहले इसे लेकर फैसला करने के लिए लिमिटेड समय बचा है.
इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी सीनेट से पास हुए बिल के मौजूदा संस्करण में भारत का नाम सीधे नहीं लिया गया था. सीनेट ने 7 अगस्त को 'Sanctioning Russia and Iran Act' को 86-11 वोटों से मंजूरी दी थी. उस बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के लिए एक सामान्य परिभाषा इस्तेमाल की गई थी.
सीनेट के बिल में रूस से तेल और गैस की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़े पांच आयातकों का जिक्र किया गया था. इस प्रावधान को भारत और चीन जैसे देशों की तरफ इशारा माना जा रहा था, लेकिन किसी देश का नाम सीधे नहीं लिखा गया था. अब स्टेनी होयर के संशोधन में भारत को साफ तौर पर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की गई है.
यह पूरा बिल रूस की ऊर्जा आय को निशाना बनाने के मकसद से लाया गया है. अमेरिका का कहना है कि रूस को तेल बेचकर होने वाली कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को वित्तीय मदद देने में किया जाता है. प्रस्तावित कानून में रूस के नेताओं और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर पाबंदी लगाने के साथ-साथ उन जहाजों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, जिन पर रूस को मौजूदा तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप है.
हालांकि अमेरिकी संसद में इस प्रस्ताव को लेकर पूरी सहमति नहीं है. डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने बिल में मौजूद धारा 113 को हटाने के लिए अलग संशोधन पेश किया है. यही धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की ताकत देती है. तीन अन्य सांसद भी मीक्स के संशोधन के समर्थन में हैं.
मीक्स ने एक दूसरे संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति पर लगाई गई पाबंदियों को 90 दिनों के लिए रोकने की इजाजत देने का प्रस्ताव भी दिया है. इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन को डिफेंस से जुड़े साजो-सामान खरीदने के लिए 15 अरब डॉलर का सीधा कर्ज देने का प्रस्ताव भी रखा है.