पाकिस्तान की फितरत याद रखिए... खामेनेई की तारीफ से मचा सियासी बवाल; 'आतंकिस्तान' की भूमिका पर अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल

पाकिस्तान और ईरान दो भाईचारे वाले देश हैं और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं. हम एक साथ खड़े रहेंगे और सभी परिस्थितियों में एक साथ आगे बढ़ेंगे. यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सांसदों ने युद्ध में मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं. ट्रंप के करीबी सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी सोशल मीडिया पर और कांग्रेस की सुनवाई के दौरान अपनी चिंताएं व्यक्त कीं थी.