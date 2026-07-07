पाकिस्तान की फितरत याद रखिए... खामेनेई की तारीफ से मचा सियासी बवाल; 'आतंकिस्तान' की भूमिका पर अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल

US Pakistan News: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों तक जंग हुई. इस जंग की वजह से भीषण तबाही मची, दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसाए. इस जंग में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर की जान चली गई, दोनों देशों में सीजफायर कराने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसे लेकर एक बार फिर अमेरिकी सांसदों ने निशाना साधा है.
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी के वायरल होने के बाद अमेरिकी सांसद ने ये टिप्पणी की है. सांसद रिक स्कॉट ने कहा है कि हमें ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान वास्तव में कौन है, हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ओसामा बिन लादेन एक दशक तक छिपा रहा.
जहां उन्होंने ईसाइयों पर अत्याचार करने के लिए चुनिंदा रूप से असंतुलित ईशनिंदा कानूनों को लागू किया और जहां प्रधानमंत्री ने ईरान को चलाने वाले नरसंहार करने वाले तानाशाह की तारीफ की. पाकिस्तान 'हमास को शरण देने वाला है, ऐसे में वह मध्यस्थ के योग्य नहीं है.
इससे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की तारीफ करते हुए कहा था कि वह एक महान विद्वान और नेता थे जिन्होंने लचीलापन, साहस, धैर्य और दूरदर्शिता दिखाई और अत्यंत समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के साथ ईरान की सेवा की. दुनिया भर के लाखों मुसलमान उन्हें याद रखेंगे.
पाकिस्तान और ईरान दो भाईचारे वाले देश हैं और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं. हम एक साथ खड़े रहेंगे और सभी परिस्थितियों में एक साथ आगे बढ़ेंगे. यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सांसदों ने युद्ध में मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं. ट्रंप के करीबी सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी सोशल मीडिया पर और कांग्रेस की सुनवाई के दौरान अपनी चिंताएं व्यक्त कीं थी.