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पाकिस्तान की फितरत याद रखिए... खामेनेई की तारीफ से मचा सियासी बवाल; 'आतंकिस्तान' की भूमिका पर अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल

US Pakistan News: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की स्पीच वायरल हो गई थी, जिसे लेकर अब अमेरिकी सांसदों ने निशाना साधा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:54 PM IST
पाकिस्तान की फितरत याद रखिए... खामेनेई की तारीफ से मचा सियासी बवाल; 'आतंकिस्तान' की भूमिका पर अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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