Advertisement
trendingNow13146597
Hindi Newsदुनियाईरान से जंग के बीच अमेरिका को भारी नुकसान, राष्ट्रीय कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी; US नागरिकों के लिए बड़ी चेतावनी

ईरान से जंग के बीच अमेरिका को भारी नुकसान, राष्ट्रीय कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी; US नागरिकों के लिए बड़ी चेतावनी

ईरान के साथ जंग में फंसे अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है. जानकार मानते हैं कि यह अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति.
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति.

US national debt: ईरान के साथ जंग शुरू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा फंसते नजर आ रहे हैं. ईरान से जंग का आह्वान करने वाले ट्रंप ने दावा किया था कि यह संघर्ष केवल कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है.  इस बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 39 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है. यह पहला मौका है, जब यूएस इतने बड़े कर्ज के तले दबा है. 

दरअसल, फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अचानक अमेरिकी कर्ज का इतना ज्यादा बढ़ना सरकार के बेतहासा खर्च को दर्शाता है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि 17 मार्च 2026 को यूएस का राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया. जानकार मानते हैं कि अमेरिका के भविष्य के लिए यह अच्छे संकेत नहीं हैं. 

पांच महीने में 1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ा 

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे पहले अक्टूबर 2025 के अंत में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर था. इसका सीधा संकेत है कि केवल पांच महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. वहीं, इससे पहले अगस्त 2025 में यह कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के करीब था. पिछले आंकड़े बताते हैं कि कर्ज काफी तेजी से बढ़ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है कर्ज बढ़ने की वजह? 

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कर्ज के बढ़ने का मुख्य कारण है कि सरकार जितना खर्च कर रही है, उससे अधिक कमाई नहीं कर पा रही है. सामान्य भाषा में समझें, तो बजट में घाटा रहता है. सरकार को खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है. अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों के लिए खर्च काफी बढ़ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में वृद्ध लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. वहीं, ब्याज दरें अधिक होने के कारण कर्ज पर इंटरेस्ट का बोझ भी बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: 'दोस्त' के प्रेशर में ट्रंप ने बिना सोचे ईरान पर किया हमला? इंटेलिजेंस चीफ तुलसी टाल गईं सबसे बड़ा सवाल

अमेरिकी लोगों के लिए चेतावनी 

पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के CEO माइकल एल. पीटरसन का मानना है कि यह आंकड़ा अमेरिकियों के लिए एक चेतावनी है. उनकी ओर से बताया गया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो साल 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले कर्ज करीब 40 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा. उन्होंने चेताया कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वह काफी लंबे समय तक नहीं चल सकता है. इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा. अगले तीन दशक तक केवल ब्याज पर 100 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने की संभावना है. 

सरकार को खर्च पर करना होगा काबू 

जानकारों का मानना है कि साल 2026 के पहले तीन महीने में ही घाटा 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो चुका है. सरकार को अब खर्चों पर काबू करना होगा. वहीं, कर्ज को कम करने के लिए एक बड़ी योजना बनाने पर काम करना चाहिए. अगर अभी से इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: 'पैसे पाने वाले ही मस्जिद जाते हैं, 30 पर्सेंट में ताले', ईरान की नाइटलाइफ का पूरा सच जान लीजिए

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

US NewsDonald Trumpus iran war

Trending news

कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
Indian Army news
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
CM Bhagwant Mann
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
kerala election 2026
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
Eid 2026
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
Vikram Doraiswami
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?
assam assembly elections
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?
लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन'
Matthew VanDyke
लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन'
ये दुख की बात है कि...जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता
congress mp jairam ramesh
ये दुख की बात है कि...जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे