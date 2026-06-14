US Navy rescue operation: ओमान के तट के पास रविवार को 14 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रही एक पारंपरिक नाव के डूबने का अलर्ट मिलते ही फौरन बचाव अभियान चलाया गया. सूत्रों के मुताबिक, ये नाव 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द इलाके से करीब 80 समुद्री मील पूर्व दिशा में किसी आपातकालीन स्थिति का शिकार होकर डूबने लगी.
अमेरिकी नौसेना को इनपुट मिलते ही उसने अपने कोस्टगार्ड अधिकारियों को अलर्ट भेजकर तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करवाया.
त्वरित कार्रवाई करते हुए अमेरिकी नौसेना ने अपने P-8 समुद्री निगरानी विमान ने घटनास्थल पर भेजा और डूब रही नौका के पास लाइफ राफ्ट गिराया. पी-8 में सवार टीम ने नाव में सवार लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पर नजर रखी. इसके साथ अमेरिकी नौसेना ने नजदीक से ही गुजर रहे एक कारोबारी जहाज MV जबल अली 9 से भी मदद के लिए क्वार्डिनेट किया. सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे वाले इस जहाज को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया.
रेस्क्यू टीम की हरी झंडी मिलते ही डूब रहे लोग लाइफ राफ्ट में सवार हो गए. हालांकि, नौका के अचानक डूबने की वजह का तत्काल पता नहीं चल सका है. वहीं मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया, 'मिशन को ओमान तट के पास भारत के ध्वज वाली यांत्रिक पाल नौका ‘विराट 1’ से जुड़ी एक घटना की जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि उस नौका में 14 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे. ओमान के अधिकारियों और आसपास मौजूद जहाजों के सहयोग से खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है.'
भारतीय ध्वज लगी नौका डूबने की घटना उस समुद्री मार्ग में हुई है, जिसका रणनीतिक महत्व हाल के दिनों में काफी बढ़ गया है. इसकी वजह होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता तनाव है, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है. भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के कई देशों के लिए होर्मुज एक लाइफ लाइन है.
ट्रंप कह रहे हैं 14 मई को ईरान के साथ डील साइन होनी है, उसके बाद होर्मुज सबके लिए खुल जाएगा, वहीं ईरान का कहना है कि उसकी तलवार होर्मुज के ऊपर लटकी रहेगी.
यह सफल बचाव अभियान ऐसे समय हुआ, जब ओमान के आसपास और होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री गतिविधियां मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और संघर्ष के कारण लगातार प्रभावित हो रही हैं.