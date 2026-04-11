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Hindi Newsदुनियाइस्लामाबाद में आंख दिखा रहा था अमेरिका, होर्मुज में ईरान ने 30 मिनट में उड़ाने की धमकी दी तो भाग खड़ा हुआ US शिप

इस्लामाबाद में आंख दिखा रहा था अमेरिका, होर्मुज में ईरान ने 30 मिनट में उड़ाने की धमकी दी तो भाग खड़ा हुआ US शिप

ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता जारी है. इस पूरे विषय पर बात बन पाएगी या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है. इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी नेवी के जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया है. हालांकि, ईरान ने इस दावे को खारिज किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:55 PM IST
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फोटो- एक्स
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Strait Of Hormuz: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है. यह कितनी सफल होगी उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के सामने ऐसी-ऐसी शर्तें रखी है, जिसके कारण इस वार्ता के फंसने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. इस बीच होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब एक नया दावा कर दिया है. 

दरअसल, यूएस और ईरान के बीच हो रही बातचीत के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर आने वाले समय में होर्मुज बंद भी रहा तो अमेरिका के पास प्रयाप्त तेल है. इधर, एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया है. हालांकि, इस रिपोर्ट पर ईरान का बयान सामने आया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया कि ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने होर्मुज जलडमरूमध्य से किसी भी अमेरिकी जहाज के गुज़रने की रिपोर्ट को नकार दिया है. 

जानिए पूरा मामला क्या है? 

एक और इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता चल रही है. दूसरी एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया. यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि ईरान के साथ शुरू हुए जंग के बाद यह पहला मौका है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया हो. इससे भी खास बात है कि  इस अभियान को ईरान के साथ समन्वय नहीं किया गया था. 

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(यह भी पढ़ें: दरिया में गया सीजफायर... किसी की नहीं सुन रहे नेतन्याहू, लेबनान पर ताबड़तोड़ गिराए बम, 13 की मौत)

ट्रंप ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जानकारी दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि समुद्री खदानों में टकराने का खतरा ही एकमात्र चीज थी जिससे ईरान जहाजों को पार करने से रोक रहा था. हम अब हॉर्मुज जलडमरूमध्य को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, यह दुनिया भर के देशों, जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य शामिल हैं के पक्ष में एक एहसान है. 

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ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हर कोई जानता है कि ईरान हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है!उनकी नौसेना चली गई, उनकी वायुसेना चली गई, उनका एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम नामशेष हो गया, रडार पूरी तरह नष्ट हो गए, उनके मिसाइल और ड्रोन फैक्टरियाँ लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं साथ ही मिसाइलें और ड्रोन भी. और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके लंबे समय से चले आ रहे “नेता” अब हमारे बीच नहीं रहे. 

ईरान ने दी धमकी

रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएस नेवी का एक शिप होर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो आगे हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. तेहरान की ओर से यूएस नेवी की शिप को उड़ाने की धमकी दी गई और वापस जाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया. बताया जा रहा है कि ईरान की धमकी के बाद यूएस नेवी की शिप ने यू-टर्न ले लिया. 

'बड़े-बड़े खाली जहाज अमेरिका की ओर आ रहे'

गौरतलब है कि एक अन्य पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दुनिया बड़े-बड़े जहाज अमेरिका की ओर से आ रहे हैं और वह तेल भरकर जाएंगे. अमेरिका के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा तेल है और वो बेहतर क्वालिटी का है. उन्होंने अपनी पोस्ट में यहां तक कह दिया है कि अगर होर्मुज बंद भी रहता है कि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है. 

(यह भी पढ़ें: आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है PAK... शांति वार्ता से पहले इजरायल ने एक बार फिर आतंकिस्तान को लताड़ा)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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