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Hindi Newsदुनियासमंदर में महायुद्ध! अमेरिकी सेना ने बीच रास्ते से मोड़े 118 कमर्शियल जहाज, 5 को किया पूरी तरह तबाह

समंदर में महायुद्ध! अमेरिकी सेना ने बीच रास्ते से मोड़े 118 कमर्शियल जहाज, 5 को किया पूरी तरह तबाह

समंदर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने 118 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया, जबकि 5 जहाज पूरी तरह तबाह हो गए. जानिए इस बड़े समुद्री घटनाक्रम के पीछे की वजह, वैश्विक व्यापार पर असर और बढ़ते सैन्य तनाव की पूरी कहानी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:26 AM IST
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अमेरिकी सेना ने बीच रास्ते से मोड़े 118 कमर्शियल जहाज, 5 को किया पूरी तरह तबाह (Photo - X)
अमेरिकी सेना ने बीच रास्ते से मोड़े 118 कमर्शियल जहाज, 5 को किया पूरी तरह तबाह (Photo - X)

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी और रोकथाम अभियान चलाया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 31 मई तक 118 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदलवाया गया है, जबकि पांच अन्य जहाजों को निष्क्रिय कर दिया गया. अमेरिका ने 13 अप्रैल को ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू की थी. 

CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले या वहां से निकलने वाले जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई जाती रहेगी. समुद्र में बढ़ती सख्ती के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी स्थिति साफ नहीं दिख रही है. कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि तेहरान के साथ संभावित समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है. लेकिन अब खबर है कि उन्होंने मसौदे में कई बदलाव सुझाए हैं, जिससे वार्ता प्रक्रिया लंबी हो सकती है.

अमेरिका ने की 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को खोलने की मांग

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दायित्वों को और कठोर बनाने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने की मांग की. इसके अलावा, उन्होंने ईरान को मिलने वाली आर्थिक राहत को लेकर भी चिंता जताई है. ट्रंप पहले भी ओबामा प्रशासन के दौर के परमाणु समझौते की आलोचना करते रहे हैं और उसे ईरान के प्रति नरम रुख वाला करार देते रहे हैं.

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शुक्रवार को हुई थी बैठक, नहीं हो सका फैसला

हालांकि, शुक्रवार को हुई करीब दो घंटे की बैठक के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर देगा. दूसरी ओर, ईरान लगातार कहता रहा है कि मौजूदा वार्ता में उसके परमाणु कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा नहीं हो रही है.

तेहरान ने भी अपनाया सख्त रुख

ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते के तहत किसी वित्तीय लेन-देन पर बात नहीं हुई है, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी समझौते में आर्थिक प्रावधान शामिल होना जरूरी है. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच मौजूद मतभेद कैसे दूर होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है. उधर, तेहरान ने भी सख्त रुख अपनाया है. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि जब तक देश के अधिकारों और हितों की पूरी तरह रक्षा नहीं होती, तब तक अमेरिका के साथ किसी समझौते को मंजूरी नहीं दी जाएगी.

ईरान को ठोस परिणाम से मतलबः गालिबाफ

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गालिबाफ ने कहा कि ईरान को केवल ठोस परिणामों से मतलब है, न कि विरोधी पक्ष के आश्वासनों से. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ईरान को व्यावहारिक लाभ मिलता है तो वह अपने दायित्वों का पालन करेगा. इस बीच, अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शर्तें कागज पर तो स्वीकार्य लगती हैं, लेकिन विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों को लागू करना आसान नहीं होगा.

यह भी पढ़ेंः ईरान के साथ सब तय था, फिर ऐन मौके पर क्यों ठिठक गए ट्रंप? किन तीन शर्तों पर अटकी डील

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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