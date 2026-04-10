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Hindi Newsदुनियासीजफायर के बीच ईरान की बड़ी चालाकी? होर्मुज के ऊपर से गायब हुआ ट्रंप का जासूस; माथा पीटते रह गई US नेवी

सीजफायर के बीच ईरान की बड़ी चालाकी? होर्मुज के ऊपर से गायब हुआ ट्रंप का 'जासूस'; माथा पीटते रह गई US नेवी

MQ-4C Triton Drone Fall In Persian Gulf: भले ही पश्चिम एशिया की जंग में कुछ दिनों के लिए सीजफायर लगा हुआ है, लेकिन युद्ध का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है. बता दें कि अमेरिका का एक एडवांस ड्रोन अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर फारस की खाड़ी से गायब हो गया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 10, 2026, 06:10 PM IST
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MQ4C Triton
MQ4C Triton

Middle East War: अमेरिका-इजरायल के बीच फिलहाल कुछ दिनों के लिए शांति बनी हुई है. हालांकि, सीजफायर के बीच ऐसी घटना देखने को मिली है, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है. बता दें कि अमेरिकी नौसेना का अल्ट्रा एडवांस ड्रोन MQ-4C ट्राइटन 9 अप्रैल 2026 को अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर फारस की खाड़ी से गायब हो गया. बताया जा रहा है कि ड्रोन गायब होते समय एक सर्विलांस मिशन पर था और लगभग 3 घंटे तक होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी इलाकों में उड़ान भरकर वापस लौट रहा था. इस दौरान अचानक इसमें गड़बड़ी हुई और यह ऑनलाइन ट्रैकिंग वेबसाइट से गायब हो गया. 

गिरने से पहले दिया था सिग्नल 

इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि ड्रोन गायब होने से ठीक पहले तेज स्पीड से नीचे गिरा. यह तकरीबन 50 हजार फीट की ऊंचाई से गिरते हुए सीधे 10 हजार फीट से भी नीचे आ गया. ड्रोन के गायब होने पर अमेरिका को तकरीबन 18.53 अरब रुपये का घाटा हुआ है. 'द वॉर जोन' की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरने से पहले ड्रोन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी कोड 7700 रिलीज किया था, जो कंट्रोल सिस्टम या पायलट को संपर्क टूटने और किसी बड़ी मुसीबत में फंसने का सिग्नल देता है. फिलहाल US नेवी की ओर से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे यह हलचल और तेज हो गई है कि आखिर इस ड्रोन का क्या हुआ?  

ये भी पढ़ें-  एक-दूसरे को जमकर पीटने के बाद अब शांति चाहते हैं इजरायल-लेबनान, नेतन्याहू ने बढ़ाया बातचीत का हाथ   

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क्या हुआ ड्रोन के साथ?  

डाटा के अनुसार US नेवी के इस ड्रोन ने इटली के सिगोनेला एयरबेस से उड़ान भरी थी. वह अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रहा था कि तभी सऊदी अरब के एयर स्पेस में घुसते ही इसने अचानक अपनी दिशा बदल दी. ड्रोन ईरान की तरफ मुड़ गया था. इस घटना को लेकर तकनीकी दिक्कत या फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप का अंदाजा लगाया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईरान ने इस ड्रोन को उड़ा तो नहीं दिया. बता दें कि साल 2019 में भी ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था.   

ये भी पढ़ें- होर्मुज तो खुल गया, अब पहले जैसी हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें? जानें कब लौटेगी सामान्य स्थिति 

क्या है ड्रोन की खासियत? 

बता दें कि MQ-4C ट्राइटन अमेरिका का हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) ड्रोन है. इसे खासतौर पर समुद्री क्षेत्रों में लॉन्ग डिस्टेंस रेंज की जासूसी के लिए तैयार किया गया है. MQ-4C ट्राइटन लगभग 50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है. यह पूरे 24 घंटों तक निगरानी भी कर सकता है. 'नॉर्थोप ग्रुम्मन कंपनी' की ओर से बनाया गया यह ड्रोन पूरे समुद्र पर अपनी नजर रख सकता है. इसकी लंबाई 47.6 फीट है.  MQ-4C ट्राइटन ड्रोन में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और इन्फ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जो हर मौसम में चौबीसों घंटे काम करते हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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