अरब सागर में US Navy का हेलीकॉप्टर क्रैश: 'इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग' के बाद एक क्रू मेंबर लापता, 3 को बचाया गया

US Navy Helicopter Arabian Sea Emergency Landing: अमेरिकी नौसेना (US Navy) के एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर MH-60S सी हॉक (Sea Hawk) को बुधवार सुबह तकनीकी खराबी के बाद अरब सागर में आपातकालीन स्थिति में तैरना पड़ा यानी 'इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग' करनी पड़ी. इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सवार चार क्रू मेंबर्स में से तीन को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन एक क्रू मेंबर अब भी लापता है जिसकी तलाश में अमेरिकी नौसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
यूएस नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड (US Naval Forces Central Command) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है. अमेरिकी कमान के मुताबिक, शुरुआती जांच में इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि यह इमरजेंसी किसी दुश्मन की कार्रवाई या हमले की वजह से हुई थी. यह हादसा ईस्टर्न टाइम के अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे हुआ.
On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew…
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026
नेवल कमांड ने बताया कि रेस्क्यू किए गए तीनों क्रू मेंबर्स को तुरंत अमेरिकी नौसेना के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश (USS George H.W. Bush) पर ले जाया गया है, जहां मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
लापता चौथे एयरक्रूमैन को ढूंढने के लिए अरब सागर के उस विशिष्ट इलाके में अमेरिकी नौसेना के कई युद्धपोत, टोही विमान और हेलीकॉप्टर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. नौसेना ने कहा है कि इस क्रैश के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है.
हादसे का शिकार हुआ ट्विन-इंजन MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना का मुख्य आधार माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेशल ऑपरेशन्स, कॉम्बैट सपोर्ट और रसद पहुंचाने जैसे बेहद संवेदनशील मिशनों के लिए किया जाता है.
यह हेलीकॉप्टर 'यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश' पर तैनात था, जो अप्रैल के आखिर से मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) के समंदर में गश्त कर रहा है. दरअसल, इस इलाके में काम करने वाले दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में से यह एक है. हालांकि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर लगाई गई अपनी नाकाबंदी को फिलहाल हटा लिया है, लेकिन ईरान और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए वहां अभी भी अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी बनी हुई है.
ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशन्स काफी जोखिम भरे दौर से गुजर रहे हैं. मई के मध्य में अमेरिकी कांग्रेस को सौंपे गए आखिरी आधिकारिक अपडेट के मुताबिक, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स अब तक 42 फिक्स्ड-विंग (विमान) और रोटरी एयरक्राफ्ट (हेलीकॉप्टर) खो चुका है.
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस कुल संख्या में जून की शुरुआत में हुई वह घटना शामिल नहीं है, जहां एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था. हालांकि उस अपाचे हादसे में दोनों अमेरिकी पायलट सुरक्षित बच गए थे, जिसके बाद अमेरिका को ईरान के खिलाफ 'सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक' करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. ताजा हादसे ने एक बार फिर अरब सागर में अमेरिकी उड़ानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.