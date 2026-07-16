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कांप उठे लोग! अमेरिकी नेवी जेट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान, हवा में उड़े टेंट-कुर्सियां; वीडियो वायरल

American Navy jet Viral Video: अमेरिकी नेवी जेट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जेट के तेज रफ्तार से गुजरने के दौरान पैदा हुई हवा के दबाव से बीच पर टेंट, कुर्सियां और आसपास रखी अन्य चीजें हवा में उड़ती नजर आईं. इस हैरान करने वाले नजारे को देखकर मौके पर मौजूद लोग कांप उठे. viral video ने अमेरिकी सैन्य विमानों की ताकत और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के जोखिम को लेकर लोगों का ध्यान खींचा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:11 AM IST
कांप उठे लोग! अमेरिकी नेवी जेट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान, हवा में उड़े टेंट-कुर्सियां; वीडियो वायरल
Image Credit: X- Video Grab (बीच पर आराम कर रहे लोगों के उड़े होश, जब अमेरिकी विमान नजदीक से गुजरा)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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