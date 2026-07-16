/कांप उठे लोग! अमेरिकी नेवी जेट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान, हवा में उड़े टेंट-कुर्सियां; वीडियो वायरल

अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित पेनसाकोला बीच पर बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब US Navy के मशहूर एरोबेटिक स्क्वाड्रन Blue Angels का एक फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई से समुद्र तट के ऊपर से गुजर गया. जेट की जबरदस्त रफ्तार और उसके दबाव से बीच पर लगे छाते, टेंट और कुर्सियां हवा में उड़ने लगीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद नौसेना ने मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है.
यह घटना 'ब्रेकफास्ट विद द ब्लूस' कार्यक्रम के दौरान हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लोग सामान्य तरीके से बीच पर मौजूद थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ फाइटर जेट बेहद नीचे से निकला. विमान के गुजरते ही उसकी ताकतवर एयर वेक और दबाव का असर इतना ज्यादा था कि समुद्र तट पर रखा सामान इधर-उधर बिखर गया. कई लोग घबराकर झुक गए, जबकि कुछ ने तुरंत सुरक्षित जगह की ओर दौड़ लगा दी.
Is this what freedom feels like? #America250 @VisitPensacola @BlueAngels pic.twitter.com/OiF7P5XWuw
— Jon-Austen Linch (@JonAustenLinch) July 15, 2026
घटना के बाद Blue Angels ने बयान जारी कर माना कि विमान तय मानक ऊंचाई से नीचे उड़ गया था. टीम ने कहा कि आगमन के दौरान किए गए एक उड़ान अभ्यास में विमान सामान्य प्रोफाइल से कम ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसकी वजह से बीच पर मौजूद कुर्सियां और छाते प्रभावित हुए. इसे "लो-एल्टीट्यूड पास" बताया गया है.
हालांकि इस अप्रत्याशित उड़ान से कई लोग घबरा गए, लेकिन कुछ दर्शकों ने इसे जीवन का अनोखा अनुभव भी बताया. प्रत्यक्षदर्शी एशले कॉर्न ने स्थानीय मीडिया से कहा कि वह पिछले करीब दस वर्षों से यह कार्यक्रम देखने आती रही हैं, लेकिन इतनी नीचे से किसी फाइटर जेट को गुजरते कभी नहीं देखा. उनके मुताबिक, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जेट सीधे उनकी ओर आ रहा है, हालांकि यह अनुभव बेहद रोमांचक भी था.
Blue Angels ने स्पष्ट किया कि दर्शकों और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. टीम नेतृत्व ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उड़ान के दौरान सभी नौसेना और FAA के सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हुआ था या नहीं.