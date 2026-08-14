250 दिन, गंदा पानी और टूटे टॉयलेट! USS लिंकन की जगह अब मिडिल ईस्ट में तैनात होगा 'USS जॉर्ज वॉशिंगटन'

USS George Washington: ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर 'USS अब्राहम लिंकन' को हटाने और उसकी जगह 'USS जॉर्ज वॉशिंगटन' को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है. लगातार 200 से अधिक दिनों तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके समुद्र में तैनात रहने के कारण लिंकन पर मौजूद लगभग 5000 अमेरिकी नाविकों और मरीन कमांडोज में गंभीर डिप्रेशन, बर्नआउट और मानसिक तनाव की चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं. हालांकि, पेंटागन और अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि यह एक पूर्व निर्धारित रोटेशन प्रक्रिया का हिस्सा है.
सैन्य गतिविधियों से वाकिफ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, USS जॉर्ज वॉशिंगटन हाल ही में वियतनाम के डा नांग से रवाना होकर सिंगापुर और मलक्का स्ट्रेट से गुजरता हुआ अब तेजी से हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है. यह न्यूक्लियर-पावर्ड स्ट्राइक ग्रुप बहुत जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचकर होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के क्षेत्रों में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति की कमान संभालेगा, ताकि ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच वॉशिंगटन का दबदबा बना रहे.
21 नवंबर को सैन डिएगो से प्रशांत महासागर के लिए रवाना हुए USS अब्राहम लिंकन को 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अचानक मिडिल ईस्ट भेज दिया गया था. तब से यह युद्धपोत बिना रुके लगातार सेवाएं दे रहा है. अमेरिकी सांसदों और नाविकों के परिवारों द्वारा जताई गई चिंताओं के अनुसार, USS अब्राहम लिंकन पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. लगातार 200 से अधिक दिनों तक समुद्र में रहने के कारण क्रू मेंबर्स मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है; परिजनों का दावा है कि नाविकों में आत्महत्या के विचार पनप रहे हैं और कुछ ने तो समुद्र में कूदने का प्रयास भी किया, जिन्हें साथियों ने समय रहते रोक लिया. इसके साथ ही जहाज पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो गई है, जहां डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और परिवारों के मुताबिक पीने के पानी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, प्लंबिंग ठप्प है और टॉयलेट में फफूंद जम गई है. इसके अलावा, जरूरी सामान का अकाल भी क्रू को झेलना पड़ रहा है, जिससे उन्हें हफ्तों तक गर्म पानी, बुनियादी हाइजीन किट (Toiletry), भोजन और डाक (मेल) जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.
जहाज पर हालात बिगड़ने और मानसिक तनाव की रिपोर्टों पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) ने सफाई देते हुए इन दावों को पूरी तरह से गलत और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया करार दिया है. अमेरिकी नौसेना ने भी आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि जहाज पर आत्महत्या के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है और नाविकों के लिए काउंसलर, पादरी, साफ पानी व हेल्दी खाना उपलब्ध है. हालांकि, नेवी ने यह स्वीकार जरूर किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण पारंपरिक सप्लाई हब बाधित हुए हैं, जिससे खाने, स्वच्छता किट और डाक वितरण में देरी हुई है.