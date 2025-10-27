Advertisement
USS Nimitz: मात्र 30 मिनट में दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत से अमेरिका ने खो दिए अपने 2 एयरक्राफ्ट, दक्षिण चीन सागर में मचा बवाल

USS Nimitz aircraft carrier: यूएस नेवी के यूएसएस निमित्ज़ एयरक्राफ्ट कैरियर से दक्षिण चीन सागर में रविवार दोपहर सिर्फ 30 मिनट के अंदर पर एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर के तीन क्रू मेंबर रेस्क्यू हो गए, जबकि जेट के दो पायलट इजेक्ट होकर सुरक्षित बच निकले हैं. इस मामले में बवाल मचा है. वजह खोजी जा रही है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 27, 2025, 07:35 AM IST
Navy loses two aircraft from USS Nimitz aircraft carrier: समुद्र के बीचों-बीच दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत और उसमें आधे घंटे में दो एयरक्राफ्ट गायब हो गए! जी हां, 26 अक्टूबर 2025 को यूएसएस निमित्ज विमानवाहक पोत पर ऐसी घटना घटी है. जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है. न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, नौसेना के प्रशांत बेड़े ने कहा कि विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज पर आधारित एक लड़ाकू जेट और एक हेलीकॉप्टर दोनों रविवार दोपहर एक दूसरे के 30 मिनट के अंतराल पर दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए.

दो एयरक्राफ्ट अमेरिक ने खोए
बेड़े ने एक बयान में कहा कि एमएच -60 आर सी हॉक हेलीकॉप्टर के तीन चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया और एफ / ए -18 एफ सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट में दो एविएटर बाहर निकल गए और उन्हें सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया और सभी पांच सुरक्षित और स्थिर स्थिति में हैं. बयान में कहा गया है कि दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है. ये इलाका वैसे भी सुपर सेंसिटिव है, जहां चीन और अमेरिका की तनातनी चलती रहती है.

किसी जानमाल का नुकसान नहीं
खुशखबरी ये कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. हेलीकॉप्टर के तीनों क्रू मेंबर्स को निमित्ज़ के सर्च एंड रेस्क्यू दल ने फौरन बचा लिया. फाइटर जेट के दोनों पायलटों ने इमरजेंसी में इजेक्ट किया और वो भी सुरक्षित हैं. यूएस पैसिफिक फ्लीट ने बयान दिया, "सभी पांच क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है."  लेकिन सवाल वही, आखिर हुआ क्या?  नेवी ने कहा, "हादसों की वजह जानने के लिए जांच शुरू हो चुकी है." शायद टेक्निकल खराबी, मौसम या इंसानी गलती, कुछ भी हो सकता है. 

यूएसएस निमित्ज: एक योद्धा का आखिरी मिशन
यूएसएस निमित्ज़ कोई आम जहाज नहीं है. ये 1975 से अमेरिकी नेवी का गौरव रहा है. इस साल ये मिडिल ईस्ट में था. जहां यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में तैनात था. अब ये वॉशिंगटन के नेवल बेस किटसैप लौट रहा है. ये इसका आखिरी मिशन है, क्योंकि 2026 में इसे रिटायर कर दिया जाएगा. नए फोर्ड-क्लास कैरियर्स इसकी जगह लेंगे. लेकिन ऐसे हादसे पुराने जहाजों की मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करते हैं.

पहले भी हुए हैं हादसे: नेवी की मुश्किलें
ये कोई पहली बार नहीं है. हाल ही में यूएसएस हैरी एस. ट्रूमैन कैरियर के साथ भी कई हादसे हुए हैं. दिसंबर 2024 में इसके एक जेट को गलती से यूएसएस गेटिसबर्ग क्रूजर ने मार गिराया. फिर अप्रैल 2025 में एक एफ/ए-18 हैंगर डेक से फिसलकर रेड सी में गिर गया. मई में एक जेट लैंडिंग के दौरान केबल्स पकड़ नहीं सका और समुद्र में चला गया. हर बार पायलट सुरक्षित रहे, लेकिन इन हादसों की जांच अभी पूरी नहीं हुई. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Fighter jet

