Advertisement
trendingNow13107303
Hindi Newsदुनियारिफ्यूलिंग के दौरान कैरेबियाई सागर में टकराए अमेरिकी नौसेना के जहाज, बड़ा हादसा टला

रिफ्यूलिंग के दौरान कैरेबियाई सागर में टकराए अमेरिकी नौसेना के जहाज, बड़ा हादसा टला

Ships collision: अमेरिकी नौसेना के दोनों जहाजों के बीच  रिफ्यूलिंग के दौरान हुई इस टक्कर का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिलहाल इसकी जांच जारी है. वहीं दोनों जहाजों के बीच हुई टक्कर की घटनास्थल के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिफ्यूलिंग के दौरान कैरेबियाई सागर में टकराए अमेरिकी नौसेना के जहाज, बड़ा हादसा टला

USS Truxtun incident: कैरिबियाई सागर में ईंधन भरने के दौरान दो अमेरिकी नौसेना के दो जहाज आपस में टकरा गए. हालांकि, चालकों की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया. लेकिन इस टक्कर के कारण दो लोगों को चोटें आईं हैं. अमेरिकी मीडिया ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है. जिसमें बताया गया कि नौसेना के एक विध्वंसक पोत और ईंधन भरने आए पोत के बीच कैरेबियाई सागर में टक्कर हो गई. 

घटना के बारे में अमेरिकी साउथ कमान के प्रवक्ता कर्नल इमैनुअल ऑर्टिज जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अर्ले बर्क श्रेणी के विध्वंसक पोत यूएसएस ट्रक्सटन और लड़ाकू सहायता देने वाला पोत यूएसएस ईंधन स्पलाई के दौरान समुद्र के बीच फिलिंग के दौरान आपस में टकरा गए. ऑर्टिज ने इस हादसे में दो कर्मियों के घायल होने की पुष्टि भी की है. हालांकि, दोनों कर्मियों की हालत स्थिर है. घटना गुरुवार की बताई जा रही है. 

कब हुआ हादसा
अमेरिकी नौसेना के दोनों जहाजों के बीच ईंधन भरने के दौरान हुई इस टक्कर का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिलहाल इसकी जांच जारी है. वहीं दोनों जहाजों के बीच हुई टक्कर की घटनास्थल के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना दक्षिण कमान के अंतर्गत आने वाले इलाके में घटी है. जिसमें कैरिबियन सागर और दक्षिण अंटलांटिक के साथ-साथ प्रशांत महासागर का कुछ इलाका शामिल है.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ हादसा? 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक्सन जहाज 6 फरवरी को वर्जीनिया के नॉरफोक स्थित घरेलू बंदरगाह से रवाना हुआ था, जबकि स्पलाई जहाज कैरेबियाई समुद्र में दौरे पर था. सूत्रों के अनुसार दोनों जहाजों में फिलिंग प्रिक्रिया के दौरान गड़बड़ी के कारण के टक्कर हुई है. 

यह भी पढ़ें: जाह्नवी कंडुला के परिवार को मिलेंगे 262 करोड़, US पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से गई थी भारतीय छात्रा की जान

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

US Navy

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल