'पहले अमेरिका छोड़ो, फिर करो अप्लाई...,' ग्रीन कार्ड चाहने वालों को बड़ा झटका, अपने देश लौटकर करना होगा आवेदन; ऐसी रहेगी प्रक्रिया

America Immigration Policy: अमेरिका में परमानेंट रेजीडेंसी (PR) की उम्मीद रखने वाले अब सैकड़ों भारतीयों के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार ( 22 मई 2026) को घोषणा करते हुए कहा कि जो प्रवासी अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें प्रक्रिया के दौरान अमेरिका में रहने के बदले अपने होम कंट्री से आवेदन करना होगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत, जो ग्रीन कार्ड के लिए एडजस्टमेंट स्टेटस चाहते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया के दौरान अमेरिका में रहने के बदले अपने गृह देशों से ही अप्लाई करना होगा.

होम कंट्री से अप्लाई करना होगा ग्रीन कार्ड?

बता दें कि ग्रीन कार्ड एक ऑफिशियल आइंडेंटिटी कार्ड है, जो विदेशी नागरिकों को अमेरिका में स्थायी निवास का अधिकार देता है. ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में कहीं भी रह सकता है, कई एंप्लॉयर्स के लिए काम कर सकता है, अमेरिका में पढ़ाई कर सकता है, देश के अंदर और बाहर यात्रा कर सकता है और एलिजिबल होने पर अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकता है. USCIS के प्रवक्ता जैक काहलर ने कहा,' अब से कोई भी विदेशी जो अस्थायी रूप से अमेरिका में है और ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे आवेदन करने के लिए अपने गृह देश लौटना होगा, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर.'

ये भी पढ़ें- दुनिया का सबसे महंगा होटल रूम, यहां के 1 दिन के किराए से 10 बार घूम सकते हैं मालदीव; लग्जरी देख आंखें फटी रह जाएंगी

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीयों पर पड़ेगा असर?

अमेरिकी प्रशासन के इस कदम से वहां रह रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, H-1B वीजा होल्डर्स और पर्यटकों पर काफी असर पड़ सकता है, जो बिना देश छोड़े परमानेंट रेजीडेंसी की उम्मीद लगा रहे थे. कहलर ने कहा,' हम कानून के मूल उद्देश्य पर लौट रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी नागरिक हमारे देश के इमिग्रेशन सिस्टम का सही ढंग से पालन कर सकें.' अमेरिका के पॉलिसी मेमो के मुताबिक, अमेरिका के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अब राहत का एक असाधारण तरीका माना जाएगा. वहीं इसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आदेश दिया गया है कि वे लगातार मिले अनुरोधों को केस बाय केस के आधार पर जांच करें.

ये भी पढ़ें- जंग के बाद इस इजरायल विरोधी नेता को मिलनी थी ईरान की सत्ता, मौके पर कैसा बदला अमेरिका का प्लान?

क्यों हुआ बदलाव?

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने लिखा,' जो विदेशी नागरिक अस्थायी रूप से अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए अपने गृह देश लौटना होगा. यह नीति हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को कानून के मुताबिक काम करने की अनुमति देती है, न कि खामियों को बढ़ावा देती है. हमारे देश के इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने का दौर समाप्त हो गया है.' USCIS ने तर्क दिया कि यह पॉलिसी वीजा कि अवधि समाप्त होने के बाद भी वीजा ओवरस्टे को कम करेगी और रेजिडेंसी एप्लिकेशंस मना होने पर प्रवासियों को छिपने से रोकेगी.