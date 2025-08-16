'द डिप्लोमैट' स्टाइल में मेयर ने किया रोमांस, न्यू ऑरलियंस में सामने आया बड़ा स्कैंडल
World News: न्यू ऑरलियंस की मेयर ला टोया कैंटरेल पर भ्रष्टाचार, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने और अपने बॉडीगार्ड के साथ संबंधों को छिपाने के आरोप में अभियोग लगाया गया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 16, 2025, 09:13 AM IST
Mayor Affair With Bodyguard: अमेरिका में न्यू ऑरलियंस की मेयर ला टोया कैंटरेल पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और निजी संबंधों को छिपाने की साजिश के आरोप में शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को अभियोग लगाया गया. अभियोजकों के मुताबिक कैंटरेल ने अपने बॉडीगार्ड जेफ्री वैपी के साथ अपने पर्सनल और इंटिमेट रिलेशनशिप को छुपाने के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कैंटरेल अपने कार्यकाल के अंतिम 5 महीनों में हैं.    

पहली महिला मेयर पर लगा अभियोग 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ला टोया कैंटरेल न्यू ऑरलियंस के 300 साल के इतिहास में पहली महिला मेयर बनी थीं. वहीं अब वह पद पर रहते हुए अभियोग झेलने वाली पहली मेयर भी बन गई हैं. अभियोग में उन्हें साजिश, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. उनके बॉडीगार्ड जेफ्री वैपी पहले ही वायर फ्रॉड और झूठे बयान देने के आरोपों में अपराधी ठहराए गए हैं.  

ये भी पढ़ें- 'अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन जंग नहीं होती...,' अलास्का में पुतिन का बड़ा बयान 

जनता के टैक्स से की अय्याशी 
अभियोजन पक्ष का कहना है कि कैंटरेल और वैपी ने व्हाट्सएप पर एक-दूसरे को 15,000 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजे हैं, जिनमें सबूत मिटाने, FBI को गलत जानकारी देने और एक नागरिक को परेशान करने की कोशिशें शामिल थीं. अभियोग में यह भी बताया गया कि दोनों ने सरकारी खर्चे पर कई यात्राएं भी कीं, जिनमें मार्था वाइनयार्ड की यात्रा भी शामिल है. दोनों यहां पर अकेले समय बिताते थे. इन यात्राओं पर न्यू ऑरलियंस के टैक्सपेयर्स का 60 लाख से ज्यादा पैसा बहाया गया है.  

ये भी पढ़ें- Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में भारी बारिश का कहर, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, कश्मीर में फटा बादल

अश्वेत होने पर किया जा रहा टारगेट? 
रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंटरेल ने एक बार एक नागरिक के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसने उन्हें और वैपी को शराब पीते हुए देखा और तस्वीरें लीं. अभियोजकों का कहना है कि कैंटरेल ने अपने फोन से मैसेज मिटाने की सर्विस को एक्टिव करने के बारे में झूठ बोला. कैंटरेल के समर्थकों का कहना है कि उन्हें एक अश्वेत महिला होने के कारण टारगेट किया जा रहा है, हालांकि अभियोजक माइकल सिंपसन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात का है.

FAQ 

ला टोया कैंटरेल पर क्या आरोप हैं?  
उन पर साजिश, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने के आरोप हैं.

जेफ्री वैपी कौन हैं?  
वे कैंटरेल के बॉडीगार्ड थे, जिन पर पहले से वायर फ्रॉड और झूठे बयान देने के आरोप हैं.

क्या कैंटरेल ने आरोपों को स्वीकार किया है?  
नहीं, उन्होंने अपने संबंध को पेशेवर बताया है और आरोपों को खारिज किया है.

क्या यह मामला नस्लीय भेदभाव से जुड़ा है?  
कैंटरेल के समर्थकों का ऐसा मानना है, लेकिन अभियोजकों ने इसे खारिज किया है.  

