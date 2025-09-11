अमेरिकी संसद में चल रही थी सुनवाई, तभी दिखा सबसे अनोखा वीडियो, इस रहस्यमयी चीज से टकराकर उछली हेलफायर मिसाइल

UFO News: UFO और एलियन को लेकर आज भी लोगों में काफी ज्यादा भ्रम है. कई लोगों का मानना है कि ये अब भी मौजूद हैं जबकि कई लोगों का मानना है कि ये नहीं है, इसी बीच अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अमेरिकी संसद में अनआइडेंटिफाइड एनोमैलस फिनोमिना (UAP) पर सुनवाई चल रही थी. इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा था कि यमन के तट पर एक चमकदार वस्तु से टकराकर अमेरिकी सेना की हेलफायर मिसाइल उछल जाती है. इस वीडियो ने हर किसी को चौंका दिया.

उस रोज क्या हुआ था?

लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि अमेरिकी ड्रोन यमन के पास एक गोल वस्तु पर हेलफायर मिसाइल दाग रहे थे लेकिन वो वस्तु बिना किसी नुकसान के चल रही थी, यह घटना पिछले साल 30 अक्टूबर को हुई थी और इसे पहली बार 9 सितंबर को दिखाया गया. बता दें कि इस वीडियो को एक गुमनाम व्यक्ति ने इसे मिसौरी के सांसद एरिक बुर्लिसन को भेजा था. उन्होंने इसे हाउस ओवरसाइट सब-कमेटी की सुनवाई के दौरान दिखाया, जिसमें UAP (UFOs के लिए सेना की भाषा) पर चर्चा हो रही थी. इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

उछली वो चीज

वीडियो में एक MQ-9 ड्रोन एक UAP वस्तु का पीछा करता दिख रहा है, जबकि दूसरा MQ-9 उस पर हेलफायर मिसाइल दागता है. मिसाइल उस वस्तु से टकराती है, लेकिन उसे नष्ट करने के बजाय, वह वस्तु की सतह से उछलकर वापस चली जाती है. हवा में दिखने वाली ऐसी घटनाओं को आम तौर पर UFO या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है.

क्या था वीडियो दिखाने का मकसद

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर एक जॅार्ज क्नैप ने कहा कि यह हेलफायर मिसाइल उस UFO से टकराती है और उछलकर वापस चली जाती है और ये चलती रहती है. इसी बीच सुनवाई कर रही टास्क फोर्स के प्रमुख ने कहा कि इसका मकसद अमेरिकी जनता को सरकार की पारदर्शिता दिखाना था. जॉर्ज क्नैप ने आगे कहा कि ऐसे कई सर्वर हैं जहां इस तरह के वीडियो का पूरा डेटा है, जिन्हें कांग्रेस को दिखाने की अनुमति नहीं है.

सरकार पर लगाया आरोप

ET की रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों और गवाहों ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी तकनीक में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हेलफायर हमले को रोक सके. सुनवाई के दौरान, मिलिट्री के कुछ लोगों ने शपथ लेकर बताया कि उन्होंने यूएफओ देखे हैं और सरकार पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया. एक गवाह ने 2003 में यूएफओ देखे जाने के दौरान अपने दोस्तों के चिल्लाने की बात याद की, "यह हम पर आ रहा है. जबकि इसे लेकर पूर्व एयर फोर्स मिलिट्री पुलिस अधिकारी रोनाल्ड नुसेटेली ने कहा कि यह वीडियो UFO का "असाधारण सबूत" है. फ्लोरिडा की सांसद एना पाउलिना लूना ने हर गवाह से पूछा, "क्या आपको अमेरिकी हथियारों में ऐसी कोई तकनीक पता है जो हेलफायर मिसाइल को इस तरह उछाल सके और फिर आगे बढ़ सके? नुसेटेली और अन्य गवाहों ने कहा कि अमेरिकी तकनीक में ऐसी कोई चीज नहीं है.