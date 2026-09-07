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पहले रनवे से फिसला फिर गाड़ियों से टकराया... US में Amazon का कार्गो विमान क्रैश; आग लगने से 5 की मौत

अमेरिका में मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेजन प्राइम एयर का एक कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की जान चली गई. विमान के रनवे से फिसलने के कारण ये हादसा हुआ.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 07, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:32 AM IST
पहले रनवे से फिसला फिर गाड़ियों से टकराया... US में Amazon का कार्गो विमान क्रैश; आग लगने से 5 की मौत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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