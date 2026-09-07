/पहले रनवे से फिसला फिर गाड़ियों से टकराया... US में Amazon का कार्गो विमान क्रैश; आग लगने से 5 की मौत

US Plane Crash News: अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा हादसा हो गया गया. यहां पर अमेजन प्राइम एयर का एक कार्गो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के अनुसार, प्लेन रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों को जान चली गई और कई लोग घायल हुए. क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया.
दरअसल, अमेजन प्राइम एयर फ्लाइट 7598 के तौर पर चल रहा बोइंग 767-300, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. बताया जा रहा है कि ये कार्गो विमान दोपहर करीब 2 बजे ET (1800 GMT) एयरपोर्ट के तिरछे रनवे से फिसला, इसके बाद आसपास मौजूद कई गाड़ियों से टकराया और फिर आग का गोला बन गया. हादसे के बाद एयरपोर्ट के सभी रनवे और टैक्सीवे को बंद कर दिया गया है. वहीं, एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप लगा दिया गया है. इससे करीब 250 से अधिक विमानों के प्रभावित होने के संभावना है.
घटना की जानकारी होते ही मौके पर 60 से अधिक मियामी-डेड फायर रेस्क्यू यूनिट्स मौके पर पहुंचीं. इसके बाद तेजी से आज बुझाने का काम किया गया. वहीं, प्रभावित लोगों का पता लगाने की कोशिश की गई. हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) इस क्रैश की जांच करेगा. वहीं, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी घटना से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रहा है.
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
गौरतलब है कि अमेजन के स्पोक्सपर्सन केली नैनटेल ने बताया कि 21 एयर का अमेजन एयर का एक एयरक्राफ्ट मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करते समय एक हादसे में शामिल था. नैलटेन की ओर से कहा गया कि यह एक तेजी से बदलती स्थिति है और हम अभी भी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं.
"We can confirm that an Amazon Air plane operated by 21 Air experienced an incident while attempting to land at Miami International Airport today. This is a fast-moving situation and we're still gathering details. We're working closely with local authorities and officials to…
— Amazon News (@amazonnews) September 6, 2026
आगे बताया कि अमेजन से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ. उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं.