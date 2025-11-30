गिरफ्तार हुआ एक और अफगान नागरिक; TikTok पर बनाता था 'बम', व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद अलर्ट पर FBI

US News: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुए हमले ने पूरे देश के हिला दिया था. हमले के बाद ट्रंप ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि छोड़ेंगे नहीं, मामले में एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, अब ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाए गए एक दूसरे नागरिक को शनिवार को गिरफ्तार किया गया गया है. इस व्यक्ति पर बम बनाते हुए वीडियो दिखाते जाने का आरोप है, यह वीडियो नागरिक ने TikTok पर पोस्ट किया था.

धमकी देने का आरोप

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, मोहम्मद दाऊद अलोकोजे को हिरासत में ले लिया गया है, कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस पर राज्य स्तर पर आतंकवादी धमकी देने का आरोप लगाया गया है, DHS ने पुष्टि की है कि अलोकोजे ऑपरेशन एलाइज वेलकम के जरिए देश में आया था. यह बाइडेन के समय का पुनर्वास प्रयास था, जिसे 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद शुरू किया गया था, जब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था.

ऑपरेशन एलाइज वेलकम के जरिए आया था

अलोकोजे को 7 सितंबर, 2022 को एक कानूनी परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर भर्ती किया गया था. US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने अब उसकी गिरफ्तारी के बाद एक डिटेनर जारी किया है. टेक्सास के अधिकारियों ने FBI के साथ एक जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स में काम किया और मंगलवार को अलोकोजे को हिरासत में लिया.

गोलीबारी में पकड़ा गया है नागरिक

व्हाइट हाउस के पास हुई शूटिंग मामले में रहमानुल्लाह लकनवाल नाम के एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. उसके ऊपर व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने का आरोप है, जिसमें एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

लकनवाल भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत US आया था. वह वाशिंगटन राज्य में रहता था और पिछले साल दिसंबर में शरण के लिए अप्लाई किया था और उसे अप्रैल में मंजूरी मिली थी.जांच करने वालों ने कहा कि हमले से पहले उसका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं था. हालांकि बाद में, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ़ ने कन्फर्म किया कि लकनवाल पहले कंधार में एक पार्टनर फोर्स के सदस्य के तौर पर CIA सहित US सरकार के साथ काम कर चुका था.