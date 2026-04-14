'यहां से तुरंत निकलो...', प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महिला पत्रकार को धकेला; बीच सड़क जमकर हुआ हंगामा

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में आईसीई विरोधी प्रदर्शन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब एक पत्रकार को घटनास्थल से निकलने की कोशिश करते समय घेर लिया गया. इसके बार उसको बार-बार धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया. यह पूरी घटना व्हिपल फेडरल बिल्डिंग के बाहर की है. यही क्षेत्र हाल के कुछ महीनों में आव्रजन संबंधी विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना हुआ है.

दरअसल, गत शनिवार को जब टर्निंग पॉइंट यूएसए की पत्रकार सवाना हर्नांडेज़ प्रदर्शन को कवर कर रही थीं, उसी वक्त तनाव बेकाबू हो गया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी पत्रकार को घेरते हुए और उसके चेहरे के सामने से हॉर्न बजाते हुए और गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं.

पत्रकार जान बचाने को भागी

वहीं, प्रदर्शनकारियों की हरकतों से परेशान होकर वह खुद को बचाने और वहां से निकलने की कोशिश कर रही है. इस दौरान भीड़ का एक हिस्सा कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से. इसके बाद देखते ही देखते यहां पर झड़प भी हो जाती है. वीडियो में देखने को मिल रहा है कि कैसे हर्नांडेज़ को एक बाड़ में धकेल दिया जाता है और वह लड़खड़ा जाती है, फिर वह दोबारा जाने की कोशिश करती है. इसके बाद वह लोगों से कहती हैं कि मुझसे दूर रहो और मुझे छूना बंद करो.

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मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग बीच-बचाव के लिए भी उतरे. इन लोगों ने भीड़ से पत्रकार को पीटने से रोकने की कोशिश की. लोगों ने माहौल को शांत करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि महिला पत्रकार को मामूली चोटें आई हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उनकी ओर से बताया गया कि सुरक्षित हैं और ठीक हैं, लेकिन आगे कहा कि अमेरिका के कुछ हिस्से इतने खतरनाक और असभ्य हैं, यह देखकर मैं स्तब्ध हूं.

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