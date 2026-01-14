अब ग्रीनलैंड को कोई नहीं बचा सकता, ट्रंप ने दिया फाइनल अल्टीमेटम; NATO को लेकर किया बड़ा ऐलान

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने फैसलों को लेकर काफी चर्चा में हैं. हाल के दिनों में वह कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना ही होगा. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया है. ट्रंप ने कहा कि उनके प्लान किए गए गोल्डन डोम एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल बहुत जरूरी है. इससे पहले ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन ने ट्रंप के बयान पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता और नहीं वह बिकाऊ है.

ट्रंप ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से ग्रीनलैंड की जरूरत है. यह गोल्डन डोम के लिए बहुत जरूरी है जिसे हम बना रहे हैं. NATO को इसे पाने के लिए हमें रास्ता दिखाना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो रूस या चीन कर लेंगे, और ऐसा होने वाला नहीं है! मिलिट्री के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी ताकत के बिना, जिसका अधिक हिस्सा मैंने अपने पहले टर्म में बनाया था और अब उसे एक नए और उससे भी ऊंचे लेवल पर ले जा रहा हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि NATO एक असरदार ताकत या रोकने वाला नहीं होगा आस-पास भी नहीं! वे यह जानते हैं और मैं भी. ग्रीनलैंड के यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों में आने से NATO कहीं अधिक मजबूत और असरदार हो जाएगा. इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे ट्रंप

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस विशाल, रणनीतिक और कम आबादी वाले आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने की धमकी देते आ रहे हैं.