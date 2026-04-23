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Hindi Newsदुनियानरक जैसी जगहों से आते हैं और...ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर खड़ा किया बवंडर, भारत-चीन का लिया नाम

नरक जैसी जगहों से आते हैं और...ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर खड़ा किया बवंडर, भारत-चीन का लिया नाम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर नया बवंडर खड़ा कर दिया है. उन्होंने कंजर्वेटिव लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का एक लेटर शेयर करके जन्मसिद्ध नागरिकता की भड़काऊ आलोचना को और बढ़ा दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 23, 2026, 01:47 PM IST
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नरक जैसी जगहों से आते हैं और...ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर खड़ा किया बवंडर, भारत-चीन का लिया नाम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. ट्रंप के रवैये से हर कोई परिचित है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा है जिसने नया बवंडर खड़ा कर दिया है. ट्रंप ने जाने-माने कंजर्वेटिव लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का एक लेटर शेयर करके जन्मसिद्ध नागरिकता की भड़काऊ आलोचना को और बढ़ा दिया है. सैवेज ने लिखा था कि एशियाई देशों से लोग अमेरिका इसलिए आते हैं ताकि वो ''नौवें महीने में बच्चा पैदा कर सकें" और उनका बच्चा जन्म लेते ही अमेरिकी नागरिक बन जाए.

सैवेज ने ये भी कहा था कि इसके बाद पूरा परिवार नरक जैसी जगहों से (चीन, भारत या दुनिया के किसी भी देश से) अमेरिका आ सकता है. इसके अलावा सैवेज ने न्यायिक प्रक्रिया पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि छोटी, संक्षिप्त चर्चा उन दलीलों के बारे में होगी जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनीं. कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में बहस हुई. बहस सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैंने बस कानूनी बातें ही सुनीं जो आगे-पीछे हो रही थीं. 

इसमें शामिल कानूनी रिप्रेजेंटेशन की आलोचना करते हुए सैवेज ने कहा इसके पक्ष में बहस करने वाला व्यक्ति एक चीनी अमेरिकी था जो मुझे क्लासिक ACLU वकील जैसा लगता है. साथ ही साथ कहा कि यह मामला सिर्फ कानून की किताबी बहस नहीं है, यह असल में जनता की राय का मामला है. आज के समय में इसकी व्याख्या अलग होनी चाहिए. पहले के इमिग्रेंट्स (आयरिश, इटालियन, पोलिश आदि) अमेरिका में घुल-मिल गए थे, लेकिन आज के इमिग्रेंट्स वैसा नहीं कर रहे. अमेरिका सिर्फ फायदे के लिए लोग आ रहे हैं. ये भी सुझाव दिया कि जन्मसिद्ध नागरिकता जैसे बड़े मुद्दे पर पूरे देश में जनमत संग्रह (पब्लिक वोट) होना चाहिए.

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ट्रंप की यह पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब एक दिन पहले उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर एक इंटरव्यू दिया था. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई भी देश जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता हालांकि ट्रंप का यह दावा पूरी तरह गलत है. कई ऐसे देश और भी हैं जो जन्म से नागरिकता का अधिकार देते हैं. बता दें कि लंबे समय से अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी और नागरिकता कानून को लेकर चल रही बहस चल रही है, ट्रंप और उनके समर्थक लंबे समय से जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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