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कौन है गैंगस्टर कमल, जिसको FBI ने वांटेड लिस्ट में किया शामिल; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला कनेक्शन!

अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर कमल को वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है. आरोप है कि गैंगस्टर का नेटवर्क पंजाब से कैलिफोर्निया तक फैला है. FBI ने कमल की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:21 PM IST
कौन है गैंगस्टर कमल, जिसको FBI ने वांटेड लिस्ट में किया शामिल; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला कनेक्शन!
Image Credit: मेजर सिंह के बाद कमल को एफबीआई ने बनाया वांटेड, (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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