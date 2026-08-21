/कौन है गैंगस्टर कमल, जिसको FBI ने वांटेड लिस्ट में किया शामिल; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला कनेक्शन!

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक बार फिर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है. अब गैंगस्टर कमल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने गैंगस्टर कमल को अपने वांटेड लिस्ट में शामिल किया है. गैंगस्टर कमल भारतीय नागरिक है और इसपर लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्गनाइज्ड क्राइं ग्रुप से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है.
दरअसल, इस संबंध में एफबीआई की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यह एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन है. इस गैंग पर जबरन वसूली के जरिए कारोबार में दखल देने का भी आरोप है. इस संगठन के खिलाफ अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया समेत अन्य स्थानों पर भी आपराधिक गतिविधियों के आरोप है.
वांडेट लिस्ट में शामिल करने के बाद एफबीआई ने अब गैंगेस्टर कमल की तलाश शुरू कर दी है. उसकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी भी जुटाई जा रही है. एफबीआई का कहना है कि इस ग्रुप पंजाब में शुरू हुआ था और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रक्ट और दूसरी जगहों पर काम करता है.
एफबीआई ने गैंगस्टर कमल की तलाश शुरू कर दी है और इस संबंध में लोगों से मदद भी मांगी है. एजेंसी का कहना है कि यदि किसी के पास आरोपी से जुड़ी कोई जानकारी है, तो नजदीकी एफबीआई ऑफिस, अमेरिकी दूतावासा या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना दे सकता है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय मूल के संगठित अपराध नेटवर्क पर विशेष एक्शन ले रही हैं.
No Name Given Kamal is wanted by the FBI for his alleged involvement in a transnational criminal organization known as The Lawrence Bishnoi Organized Crime Group. The group allegedly engaged in conspiracy to interfere with commerce by extortion, and operated in the Central… pic.twitter.com/avKYQ4w3ch
— ANI (@ANI) August 20, 2026
एफबीआई ने कमल से पहले जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़े मेजर सिंह को भी वांडेट बनाया था. मेजर सिंह पर संगठित अपराध साजिश, मादक पदार्थों की तस्करी और प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
एफबीआई के अधिकारियों का कहना है कि जग्गू भगवानपुरिया गिरोह की जड़ें भी पंजाब में है और इसकी गतिविधियां कैलिफोर्निया सहित कई क्षेत्रों तक फैली है. इससे पहले जून के आखिरी सप्ताह में लॉस एंजिलिस स्थित अमेरिकी अदालत ने मेजर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. (रिपोर्ट- कशिश सिंह)