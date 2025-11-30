अमेरिका में एक और गोलीकांड; अब कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 10 जख्मी

California Firing: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है. बता दें कि कैलिफोर्निया में भयंकर गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई है, इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. ये फायरिंग स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में हुई है.

जानकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज हो रहा है. पूरा इलाका जांच के दायरे में है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है. बताया जा रहा है कि ये फायरिंग तब हुई जब एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पर फायरिंग हुई है वहां पर काफी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उस इलाके की घेराबंदी कर रही हैं.

घटना स्थल पर एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है. जहां पर फायरिंग हुई एक एक आइसक्रीम शॉप थी. गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से भाग निकले हैं. इस गोलीबारी ने एक बार फिर लोगों को हैरत में डाल दिया है.