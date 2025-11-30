Advertisement
trendingNow13023707
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका में एक और गोलीकांड; अब कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 10 जख्मी

California shooting: व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयंकर गोलीबारी हुई है. जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 30, 2025, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में एक और गोलीकांड; अब कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 10 जख्मी

California Firing: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है. बता दें कि कैलिफोर्निया में भयंकर गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई है, इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. ये फायरिंग स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में हुई है.

जानकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज हो रहा है. पूरा इलाका जांच के दायरे में है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है. बताया जा रहा है कि ये फायरिंग तब हुई जब एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पर फायरिंग हुई है वहां पर काफी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उस इलाके की घेराबंदी कर रही हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

घटना स्थल पर एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है. जहां पर फायरिंग हुई एक एक आइसक्रीम शॉप थी. गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से भाग निकले हैं. इस गोलीबारी ने एक बार फिर लोगों को हैरत में डाल दिया है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

California shooting

Trending news

कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश