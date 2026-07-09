/क्या व्हाइट हाउस सारे फैसले मेलानिया ही लेती हैं? रिपोर्ट में हुए इस दावे के बाद बढ़ी हलचल; कितना होता है ट्रंप की पत्नी रोल

US News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं. दावा यहां तक किया जा रहा है कि मेलानिया केवल औपचारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं,बल्कि व्हाइट हाउस की नीतियों और बड़े फैसलों पर भी उनकी राय को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है.
दरअसल,हाल में ही सामने आई इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मेलानिया ट्रंप कई बार राष्ट्रपति ट्रंप की अनुमति लिए बिना ही उन मुद्दों को उठाती हैं, जिनकी उन्हें परवाह है.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप कई अहम अहम घरेलू मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर मेलानिया से चर्चा करते हैं. विशेषकर रूस-यूक्रेन युद्ध और विदेश नीति जैसे मामलों पर ट्रंप अपनी पत्नी से बात जरूर करते हैं. इतना ही नहीं, जब ट्रंप किसी वैश्विक नेता से मिलकर लौटते हैं, तो मेलानिया उनसे बातचीत से संबंधित सवाल भी करती हैं.
हालांकि, इस बात पर भी एक बार ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेलानिया की कार्यकारी जिम्मेदारियों को बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारी घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल की तुलना में मेलानिया कहीं अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर रही हैं.
रिपोर्ट्स में बताया गया कि वे नीतिगत मामलों में कहीं अधिक सक्रिया हैं. वहीं, जिन मुद्दों पर मेलानिया की रुचि है, उन पर वह डोनाल्ड ट्रंप से कभी नहीं पूछती. इस रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि मेलानिया अब अपने पति के राजनीतिक एजेंडे से अलग, अपनी एक विशिष्ट नीतिगत विरासत स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिकी सरकारी नैतिकता कार्यलायल की ओर से जारिए गए नए वित्तीय खुलासों से मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री 'मेलानिया' से हुई कमाई का खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म की लाइसेंसिंग शुल्क के रूप में लगभग 10.71 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए. इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज ने किया था.