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क्या व्हाइट हाउस सारे फैसले मेलानिया ही लेती हैं? रिपोर्ट में हुए इस दावे के बाद बढ़ी हलचल; कितना होता है ट्रंप की पत्नी रोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में मेलानिया की सक्रियता कुछ अधिक हो गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:31 PM IST
क्या व्हाइट हाउस सारे फैसले मेलानिया ही लेती हैं? रिपोर्ट में हुए इस दावे के बाद बढ़ी हलचल; कितना होता है ट्रंप की पत्नी रोल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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