अमेरिका में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, पानी में गिरे प्रोपेन से भरे डिब्बे

US News: अमेरिका में एक बड़ा हादसा हो गया, यहां के कनेक्टिकट राज्य के मैन्सफील्ड शहर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. न्यू इंग्लैंड सेंट्रल रेलरोड (एनईसीआर) की इस ट्रेन में दो इंजन और 41 डिब्बे थे, जिनमें से कई पटरी से उतर गए. मैंसफील्ड फायर चीफ जॉन रोचे ने बताया कि गुरुवार को ट्रेन के चार डिब्बे जिनमें लिक्विड प्रोपेन भरा था, पानी में गिर गए. हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

जारी हुई एडवाइजरी

दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुई, जिसके बाद आसपास के इलाके में शेल्टर-इन-प्लेस एडवाइजरी जारी की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, मैंसफील्ड सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, संभावित खतरनाक गैस लीक के कारण दुर्घटना स्थल के आधे मील के दायरे में लोगों को घरों के अंदर रहने का आदेश जारी किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि लिक्विड प्रोपेन ले जा रहे छह रेल डिब्बे पूरी तरह से पटरी से उतर गए, जिनमें से चार पानी में गिर गए.

प्रशासन ने किया निवेदन

स्थानीय प्रशासन ने निवासियों से खिड़कियां बंद करके घरों के अंदर रहने का आग्रह किया, क्योंकि लिक्विड प्रोपेन में कोई गंध नहीं होती है और इसे तुरंत सूंघकर पता नहीं लगाया जा सकता है. मैंसफील्ड फायर चीफ जॉन रोचे के अनुसार, पटरी से उतरे अन्य डिब्बों में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फूड-ग्रेड ग्रीस था. यह पटरी से उतरने की घटना ईगलविले झील के पास, विलमंटिक नदी के किनारे हुई.

हो सकती है देरी

रोचे के अनुसार, मुश्किल जगह होने के कारण सफाई में कई दिन लगने की उम्मीद है, टीमें साइट तक पहुंचने और क्रेन लाने के लिए काम कर रही हैं. पास की एक सड़क बंद कर दी गई और अधिकारियों ने लोगों से उस इलाके से बचने और वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी. राज्य के ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण विभाग ने कहा कि खतरनाक सामग्री की जांच करने वाली राज्य और स्थानीय टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने एहतियात के तौर पर पानी में हैजमैट बूम (खतरनाक तरल पदार्थों को सोखने वाला ट्यूब) लगाए हैं.

(आईएएनएस)