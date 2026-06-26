/अब लड़ा, तब लड़ा... बोइंग 777 का खतरनाक करतब देख सभी दंग; अमेरिका के इस एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा

Boeing 777-200LR Freighter: टेक्सास के एक प्राइवेट हवाई अड्डे पर उड़ता हुआ, कतर एयरवेज का एक मालवाक विमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसके पंख जमीन को छू जाएंगे. हालांकि, गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ.
बताया जा रहा है कि यह घटना 24 की है. यह बोइंग 777-200LR फ्रेटर (कार्गो) विमान कतर एयरवेज कार्गो को डिलीवर किया जा रहा था. इस दौरान विमान रनवे के ठीक ऊपर से काफी नीचे उतरा और फिर तेजी से दाएं मुड़ गया.वीडियो को देखने के बाद लगता है कि विमान के पंख रनवे को छू जाएंगे. जानकारी के अनुसार, यह विमाव पहले डेल्टा एयरलाइंस का एक यात्री विमान था, जिसको बाद में कार्गो में बदला जा रहा है.
टेक्सास के एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर पायलट और एक्सपर्ट्स की कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. कुछ पायलटों का कहना है कि इतना नीचे विमान का उड़ना काफी जोखिम भरा हो सकता है. बोइंग 777 बड़ा और भारी विमान होता है. यही कारण आमतौर पर इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा रखी जाती है.
Passagem baixíssima do Boeing 777-200LR N705DN no Horseshoe Bay Resort Jet Center
O fato chamou atenção da mídia dada a proximidade do Triple 7 com o solo.
Vídeo: Autor Desconhecido pic.twitter.com/jVC3ISjDVA
— Flap International (@revistaflap) June 25, 2026
इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि डिलीवरी फ्लाइट्स में कभी-कभी लो-पास किया जाता है, लेकिन यह वाला विमान पास सामान्य से काफी नीचे था. अब वीडियो के सामने आने के बाद FAA ने मामले की जांच शुरू कर दी है. भले ही इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही पायलट कितना भी स्किल्ड हो, लेकिन उसको छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए. एक सामान्य गलती भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. फिलहाल एफएए इस मामले की जांच कर रही है और अधिक जानकारी सामने आ सकेगी.