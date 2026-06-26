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अब लड़ा, तब लड़ा... बोइंग 777 का खतरनाक करतब देख सभी दंग; अमेरिका के इस एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा

टेक्सास के एक एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज का मालवाहक विमान रनवे के काफी नजदीक उड़ान भरा, जिसने लोगों को चिंतित कर दिया. इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:20 PM IST
अब लड़ा, तब लड़ा... बोइंग 777 का खतरनाक करतब देख सभी दंग; अमेरिका के इस एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा
Image Credit: स्क्रीनग्रैबSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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