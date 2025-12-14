Advertisement
trendingNow13040207
Hindi Newsदुनियाअमेरिका में फिर खूनखराबा: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस, 2 की मौत, 8 घायल

अमेरिका में फिर खूनखराबा: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस, 2 की मौत, 8 घायल

Brown University Shootings: अमेरिका में एक बार फिर सामूहिक गोलीबारी की वारदात सामने आई है, इसकी वजह से दहशत का माहौल है. इस गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई है. जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में फिर खूनखराबा: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस, 2 की मौत, 8 घायल

US Shootings: बीते दिन अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी. जिसकी वजह से पूरे देश में दहशत फैल गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप भी इस हमले की वजह काफी गुस्से में थे, इसके बाद अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. एक बार फिर  US के रोड आइलैंड राज्य की ब्राउन यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी का मामला सामने आया है. जिसमें दो लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. इस वारदात से लोगों को अंदर खौफ का माहौल हो गया है.

लगा  शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर
ANI के मुताबिक इस गोलीबारी में 2 की मौत हो गई है जबकि आठ लोग घायल हो गए हैं. यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल अलर्ट में कहा, संदिग्ध अभी भी फरार है. अधिकारियों ने शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर लगा दिया है क्योंकि पुलिस इलाके में तलाश कर रही है. अलर्ट में लिखा है कि हम शूटिंग की स्थिति का अपडेट दे रहे हैं. हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बारस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई शूटिंग की स्थिति में दो लोगों के मरने की पुष्टि हुई.

लोगों के अंदर समाया डर
शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर अभी भी है, इलाके में पुलिस सक्रिय है. यूनिवर्सिटी ने घटना के बाद बड़े पैमाने पर डर और अनिश्चितता को माना, और कहा कि पुलिस मरने वाले पीड़ितों की पहचान करने के लिए काम कर रही है, जबकि अस्पताल के कर्मचारी उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ले जाया गया है. ब्राउन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स, स्टाफ और रहने वालों से लॉ एनफोर्समेंट इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करते रहने और उस एरिया से दूर रहने की रिक्वेस्ट की है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

पुलिस की पकड़ से दूर संदिग्ध
साथ ही साथ कहा कि हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी सबसे पहले है. अधिकारियों ने उन सभी स्टूडेंट्स या ब्राउन कम्युनिटी के मेंबर्स से भी कहा है जो शूटिंग के समय बारस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर थे और तब से एरिया छोड़ चुके हैं. अधिकारियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में शूटिंग की इन्वेस्टिगेशन जारी है और किसी सस्पेक्ट को कस्टडी में नहीं लिया गया है, CNN ने प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली के हवाले से रिपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के अधिकारी, प्रोविडेंस शहर और FBI शूटर या शूटर्स का पता लगाने के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं. प्रोविडेंस के डिप्टी पुलिस चीफ टिम ओ'हारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सस्पेक्टेड शूटर काले कपड़े पहने एक आदमी है. (ANI) 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Brown University Shootings

Trending news

15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन