अमेरिका में फिर खूनखराबा: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस, 2 की मौत, 8 घायल

US Shootings: बीते दिन अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी. जिसकी वजह से पूरे देश में दहशत फैल गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप भी इस हमले की वजह काफी गुस्से में थे, इसके बाद अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. एक बार फिर US के रोड आइलैंड राज्य की ब्राउन यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी का मामला सामने आया है. जिसमें दो लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. इस वारदात से लोगों को अंदर खौफ का माहौल हो गया है.

लगा शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर

ANI के मुताबिक इस गोलीबारी में 2 की मौत हो गई है जबकि आठ लोग घायल हो गए हैं. यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल अलर्ट में कहा, संदिग्ध अभी भी फरार है. अधिकारियों ने शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर लगा दिया है क्योंकि पुलिस इलाके में तलाश कर रही है. अलर्ट में लिखा है कि हम शूटिंग की स्थिति का अपडेट दे रहे हैं. हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बारस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई शूटिंग की स्थिति में दो लोगों के मरने की पुष्टि हुई.

लोगों के अंदर समाया डर

शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर अभी भी है, इलाके में पुलिस सक्रिय है. यूनिवर्सिटी ने घटना के बाद बड़े पैमाने पर डर और अनिश्चितता को माना, और कहा कि पुलिस मरने वाले पीड़ितों की पहचान करने के लिए काम कर रही है, जबकि अस्पताल के कर्मचारी उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ले जाया गया है. ब्राउन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स, स्टाफ और रहने वालों से लॉ एनफोर्समेंट इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करते रहने और उस एरिया से दूर रहने की रिक्वेस्ट की है.

'What a terrible thing it is. All we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt. It’s a shame. It’s a shame' - President Trump said this after the mass shooting at Brown University pic.twitter.com/p1ktqX1UcB — Abhinaw Tripathi () December 14, 2025

पुलिस की पकड़ से दूर संदिग्ध

साथ ही साथ कहा कि हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी सबसे पहले है. अधिकारियों ने उन सभी स्टूडेंट्स या ब्राउन कम्युनिटी के मेंबर्स से भी कहा है जो शूटिंग के समय बारस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर थे और तब से एरिया छोड़ चुके हैं. अधिकारियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में शूटिंग की इन्वेस्टिगेशन जारी है और किसी सस्पेक्ट को कस्टडी में नहीं लिया गया है, CNN ने प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली के हवाले से रिपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के अधिकारी, प्रोविडेंस शहर और FBI शूटर या शूटर्स का पता लगाने के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं. प्रोविडेंस के डिप्टी पुलिस चीफ टिम ओ'हारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सस्पेक्टेड शूटर काले कपड़े पहने एक आदमी है. (ANI)