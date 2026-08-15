/वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, एक की हालत गंभीर

अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी (VSU) कैंपस में गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया. छात्रों को कमरों में बंद रहने के निर्देश दिए गए. हालात पर काबू पाने के बाद यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक सुरक्षा अपडेट जारी कर लॉकडाउन हटाने की पुष्टि की है. चेस्टरफील्ड पुलिस और एटीएफ (ATF) समेत कई एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.
यह घटना शनिवार तड़के की है. सुबह लगभग 1:28 बजे गोलीबारी हुई, जिसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और हालात पर काबू पाने के बाद सुबह करीब 8 बजे लॉकाउन हटा लिया गया .
गोलीबारी की घटना यूनिवर्सिटी कैंपस के एक हॉस्टल के बाहर हुई. सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां पांच लोग गोली लगने से घायल मिले. यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक, एक घायल की हालत गंभीर है, जबकि बाकी चार लोग खतरे से बाहर हैं. कैंपस पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं. हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है.
नया सेशन शुरू होने से ठीक पहले यह घटना हुई. पिछले हफ्ते ही हॉस्टल खुले थे और सोमवार से पढ़ाई शुरू होनी थी, लेकिन इस गोलीबारी के बाद छात्रों में डर का माहौल है.
गोलीबारी की घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने एक आधिकारिक अपडेट जारी किया है, जिसमें कैंपस में हुई गोलीबारी के बाद लॉकडाउन हटाए जाने और घटना की जानकारी दी गई है.