/AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार; क्यों लिया ब्रेक लेने का फैसला?

White House AI Advisor: देश-दुनिया में AI को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसी बीच व्हाइट हाउस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी सलाहकार श्रीराम कृष्णन ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वो जून के आखिरी में अपना पद छोड़ देंगे. उन्होंने ये भी कहा कि पद छोड़ने के बाद वो एक ब्रेक लेगें और ब्रेक लेने के बाद अमेरिका में AI के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने की मदद करने के लिए काम करेंगे. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
उन्होंने ये जानकारी एक्स पर दी. एक्स पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए लिखा कि उनके नेतृत्व के बिना अमेरिका AI की दौड़ में आगे नहीं रह पाता. इसके अलावा लिखा कि यह बताना मुश्किल है कि अमेरिकी लोगों की सेवा करना मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य रहा है और ऐसा करने का मौका पाकर मैं कितना आभारी हूं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, उनकी लीडरशिप के बिना, हम AI रेस में आगे नहीं होते.
आगे कहा कि मैं उस व्यक्ति का बहुत एहसानमंद हूं जिसके साथ मैंने पिछले 18 महीनों में सबसे ज्यादा करीब से काम किया है. उसका नाम है डेविड सैक्स, AI पर अमेरिका की जीत के लिए उनकी लगातार वकालत बहुत जरूरी रही है और आगे भी रहेगी. उन्होंने अपनी पिछली उपलब्धियों का भी जिक्र किया.
अपनी उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए अपने किए कामों को भी उन्होंने गिनाया जिसमें अमेरिका के लिए AI एक्शन प्लान तैयार करना, दुनिया भर में अमेरिकी AI तकनीक को बढ़ावा देने के लिए AI एक्सेलेरेशन पार्टनरशिप शुरू करना, नेशनल AI पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद करना. भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और मध्य-पूर्व जैसे देशों के साथ AI सहयोग को मजबूत करना है.
इसके अलावा लिखा कि पिछले 18 महीनों में मुझे अमेरिका और हमारे साथियों के सामने AI के इस अहम पल में सबसे आगे रहने का मौका मिला है. चाहे वह एनर्जी हो, डेटा सेंटर हो या अमेरिकियों के लिए AI के फायदों का अनुभव करने का साफ रास्ता हो, ऐसे कई मुश्किल मुद्दे हैं जिनसे हम सभी को मिलकर निपटना होगा. मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने का प्लान बना रहा हूं जो अमेरिका और उसके साथियों के लिए उन चुनौतियों से निपटने में मदद करें. इसके अलाला उन्होंने कई अन्य लोगों का आभार भी जताया.