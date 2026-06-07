Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार; क्यों लिया ब्रेक लेने का फैसला?

AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार; क्यों लिया ब्रेक लेने का फैसला?

Sriram Krishnan: व्हाइट हाउस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी सलाहकार श्रीराम कृष्णन ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वो जून के आखिरी में अपना पद छोड़ देंगे. इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:44 AM IST
AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार; क्यों लिया ब्रेक लेने का फैसला?

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार
White House AI Advisor1 min ago
2
Cancer Survivor11 min ago
3
petrol diesel price today11 min ago
4
Delhi news16 min ago
5
Mohsin Naqvi Visits Tehran16 min ago