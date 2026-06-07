/AI में US को बनाया अव्वल, अब पद छोड़ने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के सलाहकार; क्यों लिया ब्रेक लेने का फैसला?

इसके अलावा लिखा कि पिछले 18 महीनों में मुझे अमेरिका और हमारे साथियों के सामने AI के इस अहम पल में सबसे आगे रहने का मौका मिला है. चाहे वह एनर्जी हो, डेटा सेंटर हो या अमेरिकियों के लिए AI के फायदों का अनुभव करने का साफ रास्ता हो, ऐसे कई मुश्किल मुद्दे हैं जिनसे हम सभी को मिलकर निपटना होगा. मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने का प्लान बना रहा हूं जो अमेरिका और उसके साथियों के लिए उन चुनौतियों से निपटने में मदद करें. इसके अलाला उन्होंने कई अन्य लोगों का आभार भी जताया.